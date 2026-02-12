Haberler

Edirne'de diplomatik plakalı araçla insan kaçakçılığı yapıldığı iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı

Romanya'da yakalanarak Türkiye'ye iade edilen M.K., yurt dışına kaçırıldığını itiraf etti. Edirne'de düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Romanya'da yakalanarak Türkiye'ye iade edilen "Casperlar" suç örgütünün sözde yöneticisi olduğu belirtilen M.K'nin, diplomatik plakalı cipin bagajında yurt dışına kaçırıldığını itiraf etmesi üzerine Edirne'de düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, "Casperlar" olarak bilinen silahlı suç örgütünün yöneticilerinden olduğu belirtilen M.K, 9 Şubat'ta Romanya'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildi.

M.K, emniyetteki sorgusunda "İstanbul'dan Edirne'ye korsan taksiyle geldiğini, kentte bir pansiyonda bir gece kaldığını" anlattı.

Kaldığı pansiyondan alınarak Edirne Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir oto yıkama dükkanına götürüldüğünü ifade eden M.K., burada diplomatik plakalı bir cipin bagajına bindirildiğini, bu yolla önce Bulgaristan'a sonrada Romanya'ya kaçtığını itiraf etti.

Adliyeye sevk edilen M.K, hakimlikçe tutuklandı.

M.K. Edirne L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Operasyon düzenlendi

M.K'nin ifadesi sonrası Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon başlattı.

Ekipler, M.K'nin adresini verdiği pansiyon ile oto yıkama dükkanı gören güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Oto yıkamacıya giren diplomatik plakalı cipin Vietnam uyruklu T.N.H'ye ait olduğu belirlendi.

Ekipler, M.K'yi İstanbul'dan Edirne'ye getiren sürücü ile saklanmasına ve yurt dışına kaçmasına yardım ettiği iddiasıyla 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Salih Baran - Güncel
500

