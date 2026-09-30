Haberler

Romanya'da Mureşan'ın hükümeti 233 oya ulaşamayınca güvenoyu alamadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Romanya'da Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan'ın hükümeti kurmakla görevlendirdiği Siegfried Mureşan, parlamentodaki güvenoylamasında gerekli 233 oyu alamadı. 321 milletvekilinin katıldığı oylamada 182 evet oyuna rağmen çoğunluk sağlanamayınca Mureşan'ın sunduğu hükümet reddedildi.

Romanya'da Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan'ın hükümeti kurmakla görevlendirdiği Siegfried Mureşan'ın, parlamentoda güvenoyu alamadığı belirtildi.

Ulusal medyada yer alan haberlerde, bir süredir siyasi kriz yaşanan Romanya'da, Mureşan liderliğindeki yeni hükümet için parlamentoda oturum düzenlendiği kaydedildi.

Romanya Parlamentosu'nda yapılan güvenoylamasına 464 milletvekilinden 321'inin katıldığı ifade edilen haberlerde, Mureşan'ın güvenoyu için gerekli 233 oyu alamadığı aktarıldı.

Haberlerde, milletvekillerinden 182'si yeni hükümet için "evet" oyu kullansa da gerekli çoğunluğa ulaşılamaması nedeniyle Mureşan'ın parlamentoya sunduğu yeni hükümetin reddedildiği ifade edildi.

Bu arada, parlamentodaki oturuma Rumenlerin Birlik İttifakı (AUR) milletvekilleri katılmazken, Romanya'da en büyük parti konumundaki Sosyal Demokrat Parti (PSD) milletvekilleri ise oy kullanmadı.

Mureşan, yaptığı açıklamada, "Bugün Romanya Parlamentosu'nda siyasi krizi sona erdirecek bir çözüm ortaya koyduk. Siyasi krizi tetikleyen partilerin, krizin uzatılması yönünde oy kullandıklarını gördük." değerlendirmesinde bulundu.

Daha önceki hükümeti kurma çalışmaları da başarısız oldu

PSD ve AUR tarafından 5 Mayıs'ta verilen gensoru önergesinin oylamasında hükümetin düşmesinin ardından Romanya'da yeni hükümet kurulamamış ve ülkenin içinde bulunduğu siyasi kriz derinleşmişti.

Partiler arasındaki anlaşmazlık nedeniyle Dan, 4 Haziran'da AP üyesi Eugen Tomac'ı hükümeti kurmakla görevlendirmiş ancak parlamentoda yeterli desteği alamayan Tomac, 14 Haziran'da görevi iade ettiğini açıklamıştı.

Dan, daha sonra Ulusal Liberal Parti'den (PNL) Adrian Veştea'ya hükümeti kurma görevini vermişti.

Veştea'nın 22 Haziran'da parlamentoya sunduğu 22 kişilik kabine güvenoyu alamamıştı.

Kaynak: AA
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
Salah için flaş iddia: Oğlu için virüsten kaçtı

Salah hakkında olay iddia: Kaçıp gitti

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir kötü haber daha! Türkiye 31. sıraya düştü

Korkulan oldu! A Milli Takım'da deprem
Alanya'da kooperatif yöneticisi yaşlı kılığına girip otobüslere bindi! Denetimlerde 79 şoföre ceza kesildi

Yaşlı kılığına girip otobüslere bindi! Şoförlerin tavrı şaşırttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi, düğmeye basıldı! DDK'dan ilk mesaj

Erdoğan talimatı verdi, düğmeye basıldı! Fonlar için ilk mesaj
Anne Yarısı'nın Zeynep'i Burcu Özberk'in yıllar önceki hali ortaya çıktı

Anne Yarısı'nın Zeynep'i Burcu Özberk'in yıllar önceki hali ortaya çıktı
Polis memurunu şehit eden katil cezaevinden çıkamadı

Polis memurunu şehit eden katil cezaevinden çıkamadı
UEFA'dan Fatih Terim'e görev

UEFA'dan Fatih Terim'e görev!
Türk Yıldızları TEKNOFEST'te şov yaptı! Görüntüler gurur verici

Türk Yıldızları döktürdü! Bu görüntüleri izlemeyen bin pişman