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Romanya'da hükümeti kurma görevi dördüncü kez bu yıl Niculescu'ya verildi

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Romanya'da hükümeti kurma görevi dördüncü kez bu yıl Niculescu'ya verildi
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Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Luca Niculescu'yu hükümeti kurmakla görevlendirdi. Agerpres'e göre Dan, Cotroceni Sarayı'ndaki istişare turunun ardından yaptığı bu görevlendirmeyle bu yıl başbakanlık için dördüncü kez görevlendirme yapmış oldu.

BÜKREŞ, 6 Ekim (Xinhua) -- Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Luca Niculescu'yu hükümeti kurmakla görevlendirdi.

Romanya'nın ulusal haber ajansı Agerpres'in bildirdiğine göre Dan, pazartesi günü akşam saatlerinde Cotroceni Sarayı'nda parlamentodaki parti ve gruplarla gerçekleştirilen yeni istişare turunun ardından Niculescu'nun görevlendirildiğini açıkladı.

1971 doğumlu Luca Niculescu, 2022'den bu yana Romanya Dışişleri Bakanlığı'nda müsteşar devlet sekreteri olarak görev yapıyor.

Dan, bu yıl başbakanlık için dördüncü kez görevlendirme yapmış oldu. Dan daha önce danışmanı Eugen Tomac, Braşov İlçe Konseyi Başkanı Adrian Veştea ve Avrupa Parlamentosu'nun liberal üyesi Siegfried Mureşan'ı görevlendirmişti. Tomac istifa ederken, Veştea ve Mureşan'ın önerdiği kabineler ise Romanya parlamentosu tarafından reddedilmişti.

Kaynak: Xinhua
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