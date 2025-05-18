Romanya'da Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin İkinci Turu Başladı

Romanya'da Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin İkinci Turu Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Romanya'da 18 milyon kayıtlı seçmen, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oy kullanmak için sandık başına gidiyor. Aşırı sağcı George Simion ile Avrupa yanlısı Nicu?or Dan arasında geçen bu yarışta, Simion anketlerde önde görünüyor. İlk sonuçların gece yarısından önce açıklanması bekleniyor.

Romanya'da seçmenler, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için bugün sandık başına gidiyor.

Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi Romanya'da kayıtlı 18 milyon seçmen, oylarını yerel saatle 07.00 ile 21.00 arasında kullanabilecek.

Seçimin ikinci turunda, aşırı sağcı Rumenlerin Birlik İttifakı (AUR) lideri George Simion ile Avrupa yanlısı bağımsız aday ve Bükreş Belediye Başkanı Nicu?or Dan yarışıyor.

Anketlere göre, 5 Mayıs'ta yapılan ilk turda oyların yüzde 41'ini alan AUR lideri Simion seçimi önde götürüyor. Avrupa yanlısı bağımsız aday ve Bükreş Belediye Başkanı Dan ise ilk turda oyların yüzde 21'ini almıştı.

Resmi olmayan ilk sonuçların gece yarısından önce açıklanması bekleniyor.

Simion ve Dan kimdir?

Aşırı sağcı AUR'un kurucu lideri Simion, "Rusya yanlısı" olduğuna ilişkin iddiaları reddetmekle birlikte Ukrayna'ya askeri yardımların durdurulmasını destekliyor.

Seçim kampanyasını Kasım 2024'te yapılan ve iptal edilen cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda birinci çıkan Batı ve NATO karşıtı aday Calin Georgescu ile birlikte yürüten Simion, seçilmesi halinde Georgescu'yu üst düzey bir göreve getirmeyi planlıyor.

2020'den bu yana Bükreş Belediye Başkanı olarak görev yapan Dan ise seçime bağımsız aday olarak katıldı.

Yolsuzlukla mücadele ve şeffaflık konularına odaklanan Dan, kazanması halinde çevrenin korunması ve kentsel gelişime ilişkin çalışmalara odaklanacağını belirtti.

Bu arada, Romanya'da 24 Kasım 2024'te yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu, yapılan itirazlar sonucu iptal edilmiş, Anayasa Mahkemesi seçimlerin yeniden yapılmasına hükmetmişti. İlk tur, 5 Mayıs'ta yinelenmişti.

Kaynak: AA / Mehmet Serkan Eruysal - Güncel
Bakan Yerlikaya duyurdu! Bunu yapanlara 180 bin TL ceza yazılacak

Yeni düzenlemeyi duyurdu! Bunu yapana 180 bin TL ceza yazılacak
Bakan Işıkhan açıkladı! 95 ilaç daha geri ödeme listesinde

Kanser ve diyabet dahil 95 ilaç geri ödeme listesine alındı
Can pazarı kamerada! Köprüye çarpınca yelkenlere asılı kaldılar

Can pazarı kamerada! Gemi köprüye çarpınca askerler asılı kaldı
Uzun süredir ortalarda yoktu, çok farklı bir konuyla gündem oldu: Erdoğan'a oy vermedim ama...

Uzun süredir ortalarda yoktu, çok farklı bir konuyla gündem oldu
Böyle bir şey mümkün mü? Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen fotoğraf

Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen fotoğraf karesi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meksika donanmasına ait gemi Brooklyn Köprüsüne çarptı

Donanmaya ait 277 mürettebatlı dev gemi köprüye çarptı
İş yeri sahibi 'Bir şey olmaz' dedi, tamirci 2.5 tonluk aracın altında kalarak can verdi

Patron "Bir şey olmaz" dedi, işçi 2.5 tonluk aracın altında can verdi
İstanbul Havalimanı'nda 3 kadının cinsel organlarından kilolarca altın çıktı

Kadınların cinsel organlarından çıkanlar şaşkına çevirdi
İstanbul'da halk otobüsü şoförleri 22 Mayıs'tan itibaren greve gidiyor

İstanbul'da şoförler kontak kapatıyor, otobüsler çalışmayacak
Tarihte ilk! 3. Lig ekibi bir maçını kazanırsa UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak

3. Lig ekibi bir maçı daha kazanırsa UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak
Boşanma aşamasındaki anne, kızını gecikmeli teslim ettiği için cezaevine gönderildi

O bir anne! 43 dakikalık gecikmenin bedelini çok ağır ödedi
Filmden etkilendi, 900 bin lira harcayıp elleriyle yaptı! Gören inanamıyor

Filmden etkilendi, 900 bin liraya kendi yaptı! Gören inanamıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.