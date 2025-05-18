Romanya'da Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin İkinci Turu Başladı

Romanya'da seçmenler, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için bugün sandık başına gidiyor.

Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi Romanya'da kayıtlı 18 milyon seçmen, oylarını yerel saatle 07.00 ile 21.00 arasında kullanabilecek.

Seçimin ikinci turunda, aşırı sağcı Rumenlerin Birlik İttifakı (AUR) lideri George Simion ile Avrupa yanlısı bağımsız aday ve Bükreş Belediye Başkanı Nicu?or Dan yarışıyor.

Anketlere göre, 5 Mayıs'ta yapılan ilk turda oyların yüzde 41'ini alan AUR lideri Simion seçimi önde götürüyor. Avrupa yanlısı bağımsız aday ve Bükreş Belediye Başkanı Dan ise ilk turda oyların yüzde 21'ini almıştı.

Resmi olmayan ilk sonuçların gece yarısından önce açıklanması bekleniyor.

Simion ve Dan kimdir?

Aşırı sağcı AUR'un kurucu lideri Simion, "Rusya yanlısı" olduğuna ilişkin iddiaları reddetmekle birlikte Ukrayna'ya askeri yardımların durdurulmasını destekliyor.

Seçim kampanyasını Kasım 2024'te yapılan ve iptal edilen cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda birinci çıkan Batı ve NATO karşıtı aday Calin Georgescu ile birlikte yürüten Simion, seçilmesi halinde Georgescu'yu üst düzey bir göreve getirmeyi planlıyor.

2020'den bu yana Bükreş Belediye Başkanı olarak görev yapan Dan ise seçime bağımsız aday olarak katıldı.

Yolsuzlukla mücadele ve şeffaflık konularına odaklanan Dan, kazanması halinde çevrenin korunması ve kentsel gelişime ilişkin çalışmalara odaklanacağını belirtti.

Bu arada, Romanya'da 24 Kasım 2024'te yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu, yapılan itirazlar sonucu iptal edilmiş, Anayasa Mahkemesi seçimlerin yeniden yapılmasına hükmetmişti. İlk tur, 5 Mayıs'ta yinelenmişti.