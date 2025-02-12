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Romanya'da kaos! Seçim iptal edildi, Cumhurbaşkanı Iohannis istifa etti

Romanya'da kaos! Seçim iptal edildi, Cumhurbaşkanı Iohannis istifa etti
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Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, Anayasa Mahkemesi'nin 24 Kasım 2024'te yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ilk tur sonuçlarını iptal etmesinin ardından istifa etti. Ülke anayasası gereği 4 Mayıs'ta yapılacak yeni cumhurbaşkanı seçimine kadar Senato Başkanı Bolojan geçici cumhurbaşkanı olarak görev yapacak.

Romanya'da Anayasa Mahkemesi, 24 Kasım 2024'te yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ilk tur sonuçlarını iptalinin ardından süren siyasi krizin aşılması için 10 Şubat'ta istifasını açıklayan Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis'in bu kararını onadı.

Romanya'da Cumhurbaşkanı Iohannis İstifa Etti, Geçici Görev Bolojan'a Devredildi

"ROMANYA'YA İYİ BAKIN"

Ülke anayasası gereği 4 Mayıs'ta yapılacak yeni cumhurbaşkanı seçimine kadar Senato Başkanı Bolojan geçici cumhurbaşkanı olarak görev yapacak. Başkent Bükreş'teki Cotroceni Sarayı'nda yapılan devir teslim töreninde cumhurbaşkanlığı görevini Bolojan'a devreden Iohannis, " Romanya'ya iyi bakın." ifadelerini kullandı.

Romanya'da Cumhurbaşkanı Iohannis İstifa Etti, Geçici Görev Bolojan'a Devredildi

NE OLMUŞTU?

Romanya'da cumhurbaşkanı seçiminin 24 Kasım 2024'te yapılan ilk turunda Batı ve NATO karşıtı bağımsız aday Calin Georgescu, oyların yüzde 22,95'ini alarak birinci olmuş, merkez sağdaki Romanya Birliğini Kurtarın Partisinden Elena Lasconi yüzde 19,17 oy alarak ikinci tura yükselmişti.

Romanya'da Cumhurbaşkanı Iohannis İstifa Etti, Geçici Görev Bolojan'a Devredildi

İtirazlar sonucu Romanya Anayasa Mahkemesi, cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunu iptal etmişti. Georgescu, iptal kararına itiraz etmiş, önce Bükreş Temyiz Mahkemesi, ardından Romanya Yüksek Mahkemesi, cumhurbaşkanı seçiminin iptal edilmesi kararının geçerli olduğuna hükmetmişti. Seçmenler, yeni cumhurbaşkanını belirlemek üzere ilk tur için 4 Mayıs'ta, ikinci tur için 18 Mayıs'ta sandık başına gidecek.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Güncel
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