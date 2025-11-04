Haberler

Roma'da Tarihi Kulede Çökme: Bir İşçi 11 Saatte Kurtarıldı

Roma'da Tarihi Kulede Çökme: Bir İşçi 11 Saatte Kurtarıldı
Güncelleme:
İtalya'nın Roma kentinde Orta Çağ'dan kalma 'Torre dei Conti' kulesinde yaşanan çökme olayında, içinde mahsur kalan 66 yaşındaki Rumen işçi 11 saat süren bir kurtarma operasyonuyla sağ çıkarıldı. İşçinin sağlık durumu kritik.

İtalya'nın başkenti Roma'da Orta Çağ'dan kalma "Torre dei Conti" kulesinde dün öğlen saatlerinde meydana gelen iki çökme hadisesi nedeniyle kulenin içinde mahsur kalan bir işçi, 11 saat süren kurtarma operasyonu neticesinde enkazdan sağ çıkarıldı.

Başkentin merkezindeki Fori Imperiali Bulvarı'na bakan ve 13. yüzyılda inşa edilen "Torre dei Conti" kulesinde restorasyon çalışmaları devam ederken, bir kısımda yaşanan çökme hadiseleri uzun süren bir kurtarma operasyonuna sahne oldu.

Orta Çağ'dan kalma kulede restorasyon faaliyetlerinde yer alan ve çökmeler yaşandığında kule içindeki enkazda sıkışıp kalan 66 yaşındaki Rumen işçi, arama-kurtarma ekiplerinin 11 saat süren operasyonuyla enkazdan sağ çıkarıldı.

İtfaiye ekiplerinin, kulenin dar bir camından güçlükle çıkardığı ve itfaiye merdiveniyle indirdiği yaralı işçi, ambulansa konularak hastaneye kaldırıldı.

Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri de kurtarma operasyonunun ardından olay yerinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İşçi enkazdan sağ çıkarıldı. Şimdi bir ambulansta. Temkinli bir teşhis konuldu ve şimdi hepimiz onun hayatta kalmasını umuyoruz. Kendisi artık sağlık çalışanlarımıza emanet." dedi.

İtalyan ANSA ajansının sağlık ekiplerine dayandırdığı haberinde, işçinin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.

13. yüzyılda dönemin Papası 3. Innocentius tarafından yaptırılan "Torre dei Conti" kulesi, papalığın gücünü simgelemenin yanı sıra o dönem için savunma maksadı da taşıyordu.

Söz konusu kule, İtalya'nın Avrupa Birliği'nden (AB) Kovid-19 sonrası temin ettiği toparlanma fonu çerçevesinde uzun bir süredir kapsamlı restorasyon altındaydı.

Çökme hadiselerinden önce, kulenin 2026 yılında yeniden ziyarete açılması gündemdeydi.

Tarihi kulede restorasyon çalışmaları sürerken, dün yerel saatle önce 11.30'da daha sonra da itfaiye ekiplerinin müdahalede bulunduğu 13.00 civarında olmak üzere iki çökme hadisesi yaşanmıştı.

İlk aşamada 64 yaşındaki 1 işçi yaralı olarak çıkarılmış, 3 kişi itfaiye merdiveninin yardımıyla kurtarılmıştı.

Olayla ilgili Roma Cumhuriyet Başsavcılığı da ihmalkarlık sonucu oluşan yaralanmalarla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Güncel
