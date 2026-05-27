Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği'nde bayramlaşma programı yapıldı

Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği'nde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Türkiye'nin yeni Roma Büyükelçisi olarak görevine başlayan Büyükelçi Elif Çomoğlu Ülgen ve eşi Sinan Ülgen'in ev sahipliğinde bayramlaşma programı düzenlendi.

Büyükelçilik konutundaki programa, büyükelçilik çalışanları ve aileleri, Roma'daki uluslararası kuruluşlarda çalışan Türk vatandaşları ve Roma'da mukim Türk basın mensupları katıldı.

Programda konuşma yapan Büyükelçi Çomoğlu Ülgen, herkesin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Yurt dışındaki bayramların, Türkiye'deki gibi olmadığını belirten Ülgen, "Gönül isterdi ki bir kurban kavurması size ikram edebilseydik ama inşallah öyle bayramlarımız da olur." dedi.

Büyükelçi Ülgen, iki bayram arasında kendi babasının vefat ettiğini hatırlatarak, büyükelçilikte yakınlarını kaybedenler için helva kavurduklarını kaydetti.

Ülgen, ilerleyen dönemin yaz tatilinin yaklaştığını ancak büyükelçilik olarak yoğun bir dönem geçireceklerini dile getirerek, "Güzel, keyifli, pozitif işler var. Ekonomik bazı faaliyetlerimiz olacak her alanda. Çalışmaya devam edeceğiz. Hem ülkemiz hem dünya hem bizler için en iyi dileklerimi iletiyorum. Çok güzel geçsin bayramlarınız." diye konuştu.