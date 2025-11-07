Haberler

Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş, ölüm tehditleri alıyor: Bu davadan vazgeçin yoksa...

Güncelleme:
Van'da şüpheli şekilde hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş, adalet mücadelesini sürdürdüğü için kimliği belirsiz kişilerden tehdit mesajları aldığını açıkladı. "Bu davadan vazgeçin, elimizdesiniz" şeklinde gelen mesajları savcılığa ilettiğini belirten Kabaiş, "Canımdan vazgeçerim ama bu mücadeleden vazgeçmem" diyerek kızının ölümünün aydınlatılması için kararlılığını vurguladı.

  • Rojin Kabaiş'in vücudunda iki farklı erkeğe ait DNA örnekleri bulundu.
  • Nizamettin Kabaiş, WhatsApp üzerinden 'Bu davadan vazgeçin, elimizdesiniz' gibi tehdit mesajları aldığını belirtti.
  • Rojin Kabaiş'in cep telefonu incelemesi için Portekiz'e gönderilmedi ve yerel bilirkişilerle yapılması planlanıyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, okula başladıktan sadece üç gün sonra, 27 Eylül 2024 akşamı Van Gölü kıyısında kaybolmuştu. Genç kadının cansız bedeni 18 gün sonra, kaybolduğu yerden 24 kilometre uzaklıktaki Mollakasım Köyü sahilinde bulunmuştu. Adli Tıp Kurumu (ATK) tarafından hazırlanan raporda, Rojin Kabaiş'in bedeninde iki farklı erkeğe ait DNA örnekleri tespit edilmesine rağmen, raporun aylar sonra açıklanması ve ölümün "intihar" olarak değerlendirilmesi kamuoyunda tepki çekti.

"İKİ FARKLI ERKEĞE AİT DNA VAR, NASIL İNTİHAR OLABİLİR?"

ATK'nın 10 Ekim tarihli raporunda, ilk DNA'nın göğüs bölgesinde, ikincisinin ise vajina içinde bulunduğu belirtildi. Baba Nizamettin Kabaiş, rapordaki çelişkilere ve dosyaya getirilen gizlilik kararına tepki göstererek "Adli tıp raporu 9 ay sonra açıklanıyor, kızımın vücudunda iki farklı DNA var ama hâlâ intihar deniliyor. Bu nasıl intihar olabilir? Boynunda zedelenme vardı, akciğerlerinde su yoktu. Suda boğulan biri akciğerlerinde su olmadan nasıl ölür?" dedi.

"YURT VE ÜNİVERSİTE İHMALİ VAR"

Kabaiş, olayın ardından üniversite ve yurt yönetiminin ihmali bulunduğunu savundu: "Eğer zamanında haber verilseydi, Rojin bugün hayatta olacaktı. Çocuğumu ihmaller öldürdü. Yurt çevresinde yabancılar gelip alkol alıyor, kimin girip çıktığı belli değil. Böyle güvenlik mi olur? Ya açık bir ihmal var ya da bir şeyler gizleniyor."

"ROJİN'İN TELEFONU HALA PORTİZEK'E GÖNDERİLMEDİ"

Baba Kabaiş, soruşturmadaki son durumu da paylaştı. Savcıyla yaptığı görüşmede, Rojin'in cep telefonunun hâlâ Portekiz'e gönderilmediğini, incelemenin yerel bilirkişilerle birlikte yapılmasının planlandığını öğrendiğini vurgulayan acılı baba, "Telefon açıldığında yeni bilgilere ulaşılacak. Suyun cesedi sürüklediği yönündeki ifade dosyadan kaldırıldı" şeklinde konuştu.

"TEHDİT MESAJLARI ALIYORUM"

Rojin için yürüttüğü adalet mücadelesi nedeniyle tehditler aldığını belirten Nizamettin Kabaiş, "WhatsApp'tan 'Bu davadan vazgeçin, elimizdesiniz' gibi mesajlar alıyorum. Numaranın biri Endonezya, diğeri İran hattı. Savcılığa bildirdik ama biz korkmayız" ifadelerini kullandı.

"TEHDİTLER BİZİ SUSTURAMAYACAK"

Kabaiş, kızının ölümünün cinayet olduğuna inandığını belirterek dosyaya getirilen gizlilik kararına tepki göstererek "Bir yıldan fazla geçti, hala hiçbir açıklama yok. Bizden ne saklanıyor? Vücudunda darp izleri var, farklı DNA örnekleri var ama hâlâ intihar deniyor. Bu olayın üzeri örtülmeye çalışılıyor. Ama biz gerçeği ortaya çıkarmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.

Yorumlar (9)

Haber Yorumlarıvwh95vttsn:

seninde kripto paranın da millet can derdinde sende mal derdindesin

yanıt31
yanıt0
Haber YorumlarıMahmut Kurtay:

Haberler.co neden bu yorumu engellemiyorsunuz ?

yanıt4
yanıt0
Haber YorumlarıCaner Alp:

sokayım kripto parana her habere aynı yorumu yapman gına getirdi.

yanıt2
yanıt0
Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Devlet Buyuklerimiz bu amcaya sahip cikmali. Davasi hizli gorulmelidir

Yorum Beğen84
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSami İşgören:

bir mağdura bi destek çıkın kardeşim adam tehdit alıyorum diyor,kim tehdit ediyor bulması okadar zormu zorsa eğer sedat reise havale edin o halleder sağolsun.sizde meclisde kasıla kasıla oturun.

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli Çelik:

Ucu devlet adamlarına dokunuyor demekki devlet gitmesi gerekirken bu ülkede adalet Yok yapanın parası varsa her kesi satın alıyor öyleyse topunu gönderme zamanı gelmiş

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıALİ BEY:

ALLAH ım SEN BİZİ KORU ARTIK BAŞKA KORUYANIMIZ MAALESEF YOK YALNIZ SANA SIĞINIYORUZ KOSKOCA BİR ÜLKE OLARAK.

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Tüm 9 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Icardi'den bir garip paylaşım: Kendine bile yetemeyenlerin...

Asfalt çalışmasında kahreden ölüm! Kamyonun damperi elektrik telleriyle temas etti

Sabıkalı sevgili, kadın gardiyana yapay zekayla oluşturduğu görüntüyle şantaj yaptı

Beşiktaş'ta ayrılık! Sergen Yalçın biletlerini kesti

'Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil' diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj

Kaldığı yurdun manzarasını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı

Icardi'den bir garip paylaşım: Kendine bile yetemeyenlerin...

Asfalt çalışmasında kahreden ölüm! Kamyonun damperi elektrik telleriyle temas etti

Sabıkalı sevgili, kadın gardiyana yapay zekayla oluşturduğu görüntüyle şantaj yaptı

Q Yatırım Bankası'na tefecilik soruşturması! 3 yönetici gözaltında

Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi

Cem Yılmaz 9 yıl sonra aynı karakterle dönüyor! Yayın tarihi belli oldu

Jennifer Lawrence canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Bu dizilerde servet kazanıyorlar: En çok ücret alan erkek oyuncular belli oldu

Icardi'yi öldürmek istemişler! Engel olan isim tam bomba

