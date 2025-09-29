Haberler

Robbie Williams Konseri Öncesi Yolsuzluk Skandalı: İki Polis Gözaltında

Bulgaristan'ın Sofya kentinde Robbie Williams konseri sırasında iki trafik polisi, konser ekiplerinden rüşvet alırken gözaltına alındı. Olay, şoförlerin suç duyurusunda bulunmasıyla ortaya çıktı.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da dün konser veren İngiliz şarkıcı Robbie Williams'ın ekibinden rüşvet alan iki trafik polisinin gözaltına alındığı bildirildi.

Başbakan Yardımcısı, Ulaştırma ve İletişim Bakanı Grozdan Karadzhov, basına yaptığı açıklamada, Robbie Williams'ın konseri için ekipman taşıyan 4 kamyonun Sofya girişinde durdurulduğunu ve iki Bulgar polisinin araç personelinden rüşvet aldığını açıkladı.

Şoförlerin suç duyurusunda bulunmaları üzerine iki polis hakkında derhal disiplin işleminin başlatıldığını ve işlerine son verilip gözaltına alındıklarını anlatan Karacov, şöyle konuştu:

"Karayolları İdaresi, İçişleri Bakanlığı ve diğer ilgili makamlar, yolsuzluk yapan çalışanların tespit edilmesi ve gözaltına alınması konusunda tam işbirliği yaptı. Gerekli önlemler alındı. Yolsuzluk girişimlerine karşı tavizimiz olmaz."

Bulgar Devlet Televizyonu (BNT), iki polis memurunun iki İngiliz şoförden yüzer avro, Hollandalı şoförden de 300 avro rüşvet aldıklarını duyurdu.

Robbie Williams, dün Sofya'da 40 bin kişinin izlediği konser verdi.

