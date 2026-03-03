Geri Dönüşümle Sanat Yaratan Öğretmen

Rize'de lisede görev yapan görsel sanatlar öğretmeni Zeynep Altıntaş, kullanılmayan ürünleri ve atık malzemeleri el sanatı ürünlerine dönüştürerek geri dönüşüme katkıda bulunuyor.

Şehit Erhan Dural Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nda 8 yıl önce göreve başlayan görsel sanatlar öğretmeni Altıntaş, okul envanterindeki kullanılmayan eşyalar ile atık malzemeleri değerlendirme fikrini hayata geçirdi.

Öğrencileriyle birlikte çalışmalarını sürdüren Altıntaş, atık kağıt ve peçetelerden portreler, pet şişe kapaklarından bayraklar, kasalardan oturma alanları gibi çok sayıda ürünü okul içerisinde oluşturulan sanat sokağında sergiliyor.

Zeynep Altıntaş, AA muhabirine, atık malzemeleri yeniden kullanma kültürünün kendisi için çok önemli olduğunu söyledi.

Atık malzemeleri sanata dönüştürmekten keyif aldığını belirten Altıntaş, "Atık anlayışı benim için önemli çünkü bunu sanata indirgeyen biriyim. İlk etapta depoları gezerim ve kullanabileceğim her türlü ürünü kendim ayrıca depolarım. Okula başladığımda Görsel Sanatlar Atölyesi'ni ve atölyenin bulunduğu katı sanat sokağına çevirmeyi tasarladım. Okul idaresine bu konuyu aktardığımda beni çok olumlu karşıladılar ve bu şekilde başladı." ifadelerini kullandı.

Altıntaş, oluşturduğu sanat sokağında öğrencilerden de destek aldığını dile getirerek, "Daha sonra kalan diğer envanterlerden emojiler, bayraklar yaptık. Çeşitli görseller yaparak şekillendirdik." dedi.

Yaptığı çalışmalardan öğrencilerinin de mutlu olduğunu aktaran Altıntaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü bir şeyi yapıp bir kenara koyduğumda çocuklar hem seviniyor hem de teşvik oluyorlar, 'Öğretmenim daha ne yapacağız?' diyorlar. Okul yemekhanesinden çıkan yumurta kolilerimiz oluyor. Bunların temizliğini yaptım ve çocuklara dağıttım. Onları boyadılar, üzerlerine portre çalışması yaptık. Daha sonra vernikleyerek 'ölü alan' olarak nitelendirdiğimiz bölümlerde bunları tasarım şeklinde değerlendirdik. Depoda küçük masalar buldum. Bunların üzerine kızmabirader, dama, satranç ve dokuztaş gibi oyunlar çizip boyadık, vernikledik. Sanata özgü, atık anlayışını güzel bir şekilde değerlendirerek bir alan oluşturduk."

"İsrafı en aza indirmek bizim elimizde"

Altıntaş, insanların israf konusunda daha dikkatli olması gerektiğine işaret ederek, "İsrafı en aza indirmek bizim elimizde. Teknoloji ne kadar gelişirse biz daha fazla tüketici haline geliyoruz, doğayı ve çevreyi kirletiyoruz. Bu anlamda ev hanımlarımızın veya kurumlarda çalışanların bulundukları yerin özelliğine, tüketim durumuna göre ortaya çıkan atığı ne şekilde değerlendirebileceği düşüncesini gütmeleri gerekiyor." diye konuştu.

Okul Müdürü Selmani Genç ise tüketimin yanı sıra üretimin de hatırlatılması gerektiğini belirterek, "Bu anlamda okulumuzda öğretmenimizin öncülüğünde ve liderliğinde tüketim yerine üretimi, 21. yüzyılın insanlara dayatmış olduğu tüketim çılgınlığındansa üretim yönünü tercih ediyoruz." dedi.

Kağıt atıklarını geri dönüşüm kutularına atmanın doğayı ve geleceği güvence altına aldığını dile getiren öğrencilerden Zühre Erva Karaosmanoğlu da "Her şeyi çöpe attığımızda geri dönüştürülemiyor. Kağıt yapılmak istendiğinde yine ağaç kesiliyor. Aslında bir nevi oksijenimiz de azalıyor. Hava kirliliği de bunun sonucunda oluşuyor." şeklinde konuştu.

Ayşe Akyıldız da çöpe atılacak bir şeyi yeniden değerlendirdiklerinde ekonomiye ve dünyaya katkı sağladıklarını kaydetti.