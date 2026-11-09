Rize Valisi Baydaş, Atatürk abidesinin tören alanına taşınacağını söyledi

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, yeni valilik hizmet binası ve tören alanına ilişkin projenin, Atatürk abidesinin kaldırılması şeklinde değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.

Baydaş, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, yeni yapılacak valilik hizmet binası ve tören alanına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mevcut binayla ilgili bir dönüşüm süreci yaşadıklarını belirten Baydaş, "Ben birkaç gün önce şehrimizdeki siyasi parti il başkanlarımıza da bu süreçle ilgili bir bilgilendirme yapmıştım. Bugün il genel meclisimizin toplantısını ziyaret ettim ve il genel meclis üyelerimize genel bir bilgilendirme yaptım." dedi.

Baydaş, şehrin özellikle sahil yolunun sahil tarafında kalan kısmının dolgu zemin üzerine kurulduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu genişleme kısmı dolgu zeminde ve binalar, yapıldıkları dönemin dolgu ve temel teknolojisine göre yapılmış. Biz belli bir yılın üzerindeki binalarda korozyonla ilgili sıkıntılar yaşıyoruz. Geçtiğimiz sene iki binayı yine benzeri riskten dolayı boşaltmak durumunda kalmıştık. Bazı kamu binalarımızı da bu sebeple yıkıp yeniliyoruz. Bu sene de aralarında Şevket Yardımcı okulumuzun bulunduğu birkaç okulumuzu yıkıp yenileme yoluna gittik."

Hükümet konağıyla ilgili benzer bir çalışmaya da önceki yıllarda başladıklarını anlatan Baydaş, "Burada da bir yenilemeyle ilgili karar aldık. Bunu hem İçişleri Bakanlığımıza hem de Strateji ve Bütçe Başkanlığımıza teklif ettik. Geçen yıl yatırım programına girmesiyle ilgili süreç tamamlandı. Bu sene de yatırım programına girdi ve bütçesi onaylandı. Biz ihale aşamasına geldik." ifadelerini kullandı.

Baydaş, siyasi parti il başkanlarına da bu nedenle bilgilendirme yaptığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Yeni yapacağımız binayı konuşlandıracağımız alan, şu anki tören alanımız. Dolayısıyla biz belki de 3 yıl kadar yeni bir tören alanıyla devam etmiş olacağız. Bu konu, özellikle tören alanı ve Atatürk abidesi üzerinden bir tartışmanın içerisine girmesin. O nedenle bu bilgilendirmeyi yapma ihtiyacı hissettim."

Hükümet konakları ve belediye binalarının şehirlerin kolay ulaşılabilir yerlerinde olmasının tercih edildiğini vurgulayan Baydaş, "Biz de o tercihten hareket ettik. Yer bulmanın da zor olduğu bir şehirdeyiz. Mevcutta yanımızdaki tören alanını yeni hükümet konağı binasını yapmak üzere tercih ettik. Halihazırdaki hükümet konağımızı da tören alanı haline getirmiş olacağız. Yani yer değiştirmiş olacağız." dedi.

Baydaş, konunun Atatürk abidesinin kaldırılması başlığı altında tartışılmasını istemediğinin altını çizerek "Bunun için bu ön bilgilendirmeleri yapma ihtiyacı hissettim. Bir tören alanı oluşturmuş olacağız. Bir hükümet konağı yenilemesi projesi gerçekleştiriyoruz. Şehrin önümüzdeki belki 50-100 yılına hitap edecek bir alan tanzim etmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

2027 mart ayı gibi temel atmayı planladıklarını ifade eden Baydaş, "Yeni binanın yapımında çok ciddi bir fore kazık imalatı gerekecek. Sağlam zemine inilmesi için de bir fore kazık imalatı olacak. Ana inşaatın başlangıcının mart gibi olmasını ümit ediyoruz. Tören alanını önce yapacağız. Tören alanının imalatını yapıp Atatürk abidesini oraya nakledeceğiz, orası sağlam sağlıklı hale getireceğiz ondan sonra yıkıma başlayacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA