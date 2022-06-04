Rize'deki şenlikte sabahın ilk ışıklarıyla dağ horozu gözlemlediler - Haberler

KAFKASYA bölgesinin endemik kuş türlerinden olan, Türkiye'de sadece Rize'nin İkizdere ilçesi Sivrikaya köyü çevresinde yaşayan dağ horozunu görebilmek için yurdun dört bir yanından gözlemciler, 17'inci Dağ Horozu Şenliği'ne katıldı. Sabahın ilk ışıkları ile yaylaya çıkan grup, dağ horozunu gözlemledi.

İkizdere Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı'nca bu yıl 17'ncisi gerçekleştirilen şenlikler için Kaymakam Hacı Kerim Meral, Belediye Başkanı Hakan Karagöz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Esra Alemdaroğlu ile Türkiye'nin farklı illerinden gelen kuş gözlemcileri, foto safari meraklıları ve akademisyenler, saat 04.00'te Sivrikaya köyüne gitti. Doğa tutkunları bölgede, dürbün ve fotoğraf makineleriyle araziyi tarayarak, dağ horozu aradı. Etkinlik süresince dağ horozlarını izleyen katılımcılar keyifli anlar yaşadı.

Orta büyüklükte bir kuş olan ve huş tavuğu olarak da bilinen dağ horozu, yükseklerde, dağlarda yaşıyor. Horoz, yıl boyunca 1500 ila 3 bin metre yükseklikte ağaç sınırında ve çayırlıklar arasında yerleşik olarak yaşamını sürdürüyor. Dağ horozu, Kafkasya bölgesinin yanı sıra Gürcistan, İran, Rusya, Ermenistan ve Türkiye'de görülüyor. Dağ horozunun varlığı, Doğu Karadeniz'de ilk kez 1970'li yıllarda İngiliz bir akademisyen heyet tarafından tespit edildi. Çok değerli kuşlar arasında yer alan dağ horozları son yıllarda gelişen kuş gözlem turlarının da ilgi odağı haline geldi. Türkiye'de nadir görülen kuşun neslinin tükenmemesi ve korunması için Tür Koruma Eylem Planı hayata geçirildi.