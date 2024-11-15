Rize'deki Depremde Yapılar Güvende

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deprem ve Yapı Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Can Altunışık, Rize'nin Hemşin ilçesinde saat 12.02'de 4,7 büyüklüğünde meydana gelen depremin bölgedeki havalimanı ve baraj gibi önemli yapılarda hasara yol açmadığını söyledi.

KTÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Altunışık, AA muhabirine, merkez olarak özel sensörler yerleştirerek bölgedeki birçok yapıyı izlediklerini belirtti.

Altunışık, yapıların, özel sensörler sayesinde merkezden 7/24 izlenebildiğini vurgulayarak, "Örnek verilecek olursa Yusufeli Barajı, Deriner Barajı, Rize-Artvin Havalimanı, Yomra'daki yüksek katlı binalar, Moloz'daki camimiz gibi birçok yapıyı izliyoruz." dedi.

Depremin ardından ekibiyle hızlı şekilde yapılardan gelen verileri değerlendirdiklerini anlatan Altunışık, "Deprem öncesi ve sonrasında yapı sağlığında herhangi bir problem olmadığı, depremin bu bölgedeki stratejik yapılarda herhangi bir yapısal hasar oluşturmadığı ve güvenli bir şekilde kullanımına devam edebileceği görüşüne ve değerlendirmesine karar verdik." değerlendirmesinde bulundu.

Altunışık, bazı yapılardaki değerlendirmelerin devam ettiğini belirterek, "Otomatik bir şekilde değerlendirmelerimiz devam ediyor ama en azından ilk verileri paylaştık." diye konuştu.

Prof. Dr. Altunışık, hazırlayacakları raporları ilgili kurum ve kuruluşlara sunacaklarını kaydetti.