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Rize'de markete giden vatandaşlar, çay satışlarının sınırlandığını görünce şaşkınlığını gizleyemedi

Güncel Haberler

Türkiye'de ve dünyada çay üretiminin merkezlerinden biri olarak görülen Rize'de marketlere giden vatandaşlar, karşılaştıkları manzara karşısında çok şaşırdı. Market yöneticilerinin çay satışına kota koyduğu görüldü.

Türkiye'de çay üretiminin yoğun olduğu Rize'den gelen ilginç fotoğraf, şaşkınlığa neden oldu. Gazeteci İsmail Saymaz'ın Twitter hesabında paylaştığı fotoğraflarda markette çay rafında çay satışında sınırlama olduğu belirtilen bir yazı yer alıyor. Yazıda, çay çeşitleri satışının 1 adetle sınırlı olduğu ifade ediliyor.

"BİR PAKETTEN FAZLASI ALINAMIYOR"

Saymaz, fotoğraflara yer verdiği paylaşımında şu ifadeleri kaydetti: "Burası Rize'nin çok ünlü marketlerinden biri. Çayın başkenti Rize'de markette çaya satış kotası getirilmiş. Bir paketten fazlası alınamıyor"

Rize'de markete giden vatandaşlar, çay satışlarının sınırlandığını görünce şaşkınlığını gizleyemedi

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Türkiye Rize Çay Güncel Haberler

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