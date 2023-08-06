Rize'de Kiracı-Ev Sahibi Anlaşmazlığından Kaynaklanan Kavga Sonucu 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Rize'de bir kiracı ile ev sahibi arasında çıkan anlaşmazlık sonucu çıkan kavgada, hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Olayda ev sahibi tarafından bıçaklanan bir kişi tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Cinayet şüphelisi tutuklandı.

RİZE'de kiracı ile ev sahibi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada, hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Ev sahibi Mücahit Kazancı (29) tarafından bıçaklanan Hali İbrahim Ak'ın (26) ardından, olayda yine bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Sedat Semavi Sarı (24) da tedavi gördüğü hastanede 14 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 24 Temmuz'da Paşakuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Mücahit Kazancı, kira artışı yapmak istediği dairesi için kiracısının yeğeni Halil Ak ile buluştu. İddiaya göre kira artışını fazla bulan Ak, yanındaki arkadaşları Sedat Semavi Sarı ve Miraç B. (25) ile ev sahibi Kazancı arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mücahit Kazancı'nın bıçakla saldırdığı Halil Ak ve 2 arkadaşı, yaralandı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli gözaltına alınırken, yaralılar ambulanslarla Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Boynundan bıçaklanan Halil Ak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan Sedat Semavi Sarı, yoğun bakımda tedaviye alınırken, Miraç B. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Ev sahibi Kazancı'nın bıçak darbeleriyle sırtından, göğsünden ve kolundan ağır yaralanan Sedat Semavi Sarı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Sarı burada yapılan tüm müdahalelere rağmen 14 günlük yaşam mücadelesini kaybederken, kiracı ev sahibi anlaşmazlığında ölü sayısı 2'ye yükseldi.