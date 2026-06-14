Kayıp gencin cansız bedenini dereden çıkaran AFAD ekibinin botu akıntıya kapıldı; 1 personel öldü, 4 personel kurtarıldı

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde 2 gündür kayıp olarak aranan Volkan Civelekoğlu'nun (23) cansız bedenine Fırtına Deresi'nde ulaşıldı. AFAD ekibini taşıyan bot, cesedin sudan çıkarıldığı sırada debisi yükselen derede devrildi. Akıntıya kapılan 5 AFAD personelinden 4'ü kurtarılırken, Ömer Faruk Özkan (28) hayatını kaybetti. Botun devrilme ve personelleri kurtarma anları ise cep telefonu kamarasıyla kaydedildi.

Çamlıhemşin ilçesine bağlı Yolkıyı köyünde yaşayan Volkan Civelekoğlu, önceki gün eve dönmeyince ailesi jandarmaya giderek kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen ekiplerin çalışmalarında Civelekoğlu'na ait kıyafet ve bazı eşyalar, Fırtına Deresi'nin kıyısında bulundu. Bunun üzerine AFAD ekipleri derede arama-kurtarma çalışması başlattı. Çalışmaların 2'nci gününde derede, kayıp Civelekoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Civelekoğlu'nun cansız bedenin sudan çıkarıldığı sırada AFAD ekibini taşıyan bot, debisi yükselen derede akıntıyla birlikte devrildi. Bottan suya düşüp, akıntıya kapılan 5 AFAD personelinden 4'ü, diğer ekipler tarafından kurtarıldı. AFAD görevlisi Ömer Faruk Özkan ise hayatını kaybetti.

Tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan 4 AFAD personelinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sudan çıkarılan Civelekoğlu ve AFAD personelinin cansız bedenleri, olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN TAZİYE MESAJI

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sanal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Bakan Çiftçi paylaşımında, "Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde, Fırtına Deresi'nde kayıp olarak aranan bir vatandaşımıza yönelik yürütülen çalışmalar sırasında görevli personellerimizin bulunduğu botun devrilmesi sonucu hayatını kaybeden AFAD personelimiz Ömer Faruk Özkan'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve AFAD teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanan ve çevredeki hastanelere sevk edilen 4 personelimizin tedavileri sürmektedir. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Cenab-ı Allah'tan acil şifalar diliyorum. Milletimizin en zor anlarında, görevlerini büyük bir adanmışlık, cesaret ve sorumluluk bilinciyle yerine getiren tüm AFAD personelimizden Allah razı olsun. Rabbim onları her türlü kazadan ve beladan muhafaza eylesin" ifadelerini kullandı.

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan da, sanal medyadan yaptığı paylaşımda "Canla başla görevini yerine getirirken hayatını kaybeden kıymetli kardeşimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına, AFAD ailemize sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralı olarak kurtarılan mesai arkadaşlarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan derde botun devrilmesi ve AFAD personellerin de kurtarıldığı anlar, çevredeki vatandaşlarca cep telefonu kamerası tarafından kayda alındı. Görüntüde; bir ekibin kıyıdan, diğer ekibin ise bottan yürüttüğü çalışmalar sırasında botun alabora olarak personellerin akıntıya kapılıp, hızla sürüklendiği anlar yer aldı.

EVLİ VE BİR ÇOCUK BABASIYMIŞ

Öte yandan, AFAD görevlisi Ömer Faruk Özkan'ın evli ve 10 aylık bebeğinin olduğu öğrenildi. Özkan'ın görevi başında yaşamını yitirmesi, yakınlarının yanı sıra memleketi Bolu'da üzüntüye neden oldu. Özkan'ın cenazesinin, memleketi Bolu'nun Hamzabey köyünde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı