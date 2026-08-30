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Kaçkar Dağı'nda Zafer Bayramı Zirve Kutlaması

Kaçkar Dağı'nda Zafer Bayramı Zirve Kutlaması
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30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Rize'ye gelen dağcılar, 3 bin 937 metrelik Kaçkar Dağı'na 'Zafer Tırmanışı' gerçekleştirdi. Yaklaşık 7 saatlik yürüyüşün ardından zirvede Türk bayrağı açan grup, İstiklal Marşı okuyarak bayramı kutladı.

RİZE'ye gelen doğa sporları kulübü üyesi dağcı grup, 3 bin 937 metre yüksekliğindeki Kaçkar Dağı'nın zirvesine tırmandı. Zirvede Türk bayrağı açan dağcılar, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Doğa sporları kulübü üyesi dağcılar, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Kaçkar Dağı zirvesine 'Zafer Tırmanışı' düzenlemek için Rize'ye geldi. Amasya'dan Kerem Karasu, Bolu'dan Selçuk Genç, Denizli'den Murat Akman ve Antalya'dan Fırat Yüksel, sabah saatlerinde il merkezinden yola çıkıp, sırt çantaları ile zirve yolculuğuna başladı. Grup, 3 bin 937 metre yüksekliğindeki Kaçkar Dağı'nın zirvesine tırmanış yaptı. Yaklaşık 7 saatlik dağ yürüyüşü sonrası zirveye ulaşan dağcılar, burada Türk bayrağı açtı. Zirvede İstiklal Marşı okuyan dağcılar, Zafer Bayramı'nı kutladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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