Rize'de 'İletişimin Yüzyılı: Güçlü İletişim, Etkin Kamu' eğitim programı düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Rize'de "İletişimin Yüzyılı: Güçlü İletişim, Etkin Kamu" eğitim programı organize edildi.

İletişim Başkanlığı Trabzon Bölge Müdürü Murat Güler, Rize Gençlik Merkezi Şehit Uğur Korkmaz Çok Amaçlı Konferans Salonu'nda düzenlenen programın açılış bölümünde yaptığı konuşmada, etkili iletişim, doğru ve güvenilir bilgiye erişim ile dijital iletişim araçlarının etkin kullanımı konularını ele alacaklarını söyledi.

İletişimin yalnızca bilgi aktarmaktan ibaret olmadığını belirten Güler, "Kamu kurumlarının vatandaşla kurduğu iletişim, güvenin tesis edilmesi, doğru bilginin zamanında paylaşılması ve kamu hizmetlerinin etkin şekilde aktarılması bakımından son derece önemli bir rol üstlenmektedir. Bu nedenle kamu personelimizin iletişim alanındaki bilgi ve uygulama kapasitesinin sürekli geliştirilmesi büyük önem arz etmektedir." dedi.

Güler, iletişimde sosyal medyayı ve dijital platformları ayrı düşünmenin mümkün olmadığına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bilgiye ulaşmak hiç olmadığı kadar kolay ancak doğru bilgiye ulaşmak ve doğru bilgiyi doğru şekilde paylaşmak da bir o kadar önemli hale gelmiştir. Bu nedenle doğru bilgi ile yanlış ve yanıltıcı bilgiyi birbirinden ayırt edebilmek ve gerektiğinde doğru yöntemlerle müdahale edebilmek büyük önem taşımaktadır."

Dezenformasyonla mücadelenin önemine de dikkati çeken Güler, "Aynı zamanda vatandaşlarımızın doğru ve güvenilir bilgiye zamanında ulaşmasını sağlamak, kamu kurumlarımızın iletişiminde güven ve şeffaflığını güçlendirmekten söz ediyoruz. Bu açıdan doğru iletişim ve doğru bilginin kamu hizmetindeki yeri her geçen gün daha da önem kazanıyor." diye konuştu.

Güler, İletişim Başkanlığı olarak kamu kurumlarının iletişim kapasitesinin geliştirilmesi ve güncel araçların daha etkin kullanılmasına katkı sağlamayı amaçladıklarının altını çizdi.

Kentteki kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı ve gün boyu sürecek eğitim programında, "İletişim ve Halkla İlişkiler/CİMER", "Yapay Zeka ile Araştırma ve Bilgi Sentezleme", "Basın ve Yayında Sosyal Medya Kullanımı" ile "Dezenformasyonla Nasıl Mücadele Edilir?" başlıkları ele alınacak.

Kaynak: AA