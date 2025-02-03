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Rize'de Heyelan Nedeniyle Ortapazar Ortaokulu'nda Eğitime Ara Verildi

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Rize'de Ortapazar Ortaokulu'nda meydana gelen heyelan nedeniyle bahçe ve duvarlarda oluşan çökmelerin artması sonucu eğitime ara verildi. Devlet Su İşleri tarafından bölgede ıslah çalışmaları başlatıldığı açıklandı.

Rize'de Ortapazar Ortaokulu'nda, daha önce meydana gelen heyelan nedeniyle bahçe ve bahçe duvarlarında oluşan çökmelerin artmasından dolayı eğitime ara verildiği bildirildi.

Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Devlet Su İşleri 224. Rize Şube Müdürlüğünce, söz konusu okulun bitişiğinde bulunan Sahur Deresi'nde ıslah çalışması başlatıldığı belirtildi.

Çalışmalar sırasında daha önce çökmelerin yaşandığı okul bahçesi ve çevre duvarlarında, zeminde devam eden hareketler sonucunda bir miktar daha kayma meydana geldiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Müdürlüğümüz ve Devlet Su işleri 224. Rize Şube Müdürlüğü teknik ekiplerince sahada yapılan incelemeler neticesinde Ortapazar Sahur Deresi üzerinde devam eden ıslah çalışmaları tamamlanıncaya kadar tedbir amaçlı olarak Ortapazar Ortaokulu Müdürlüğündeki eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmıştır."

Kaynak: AA / Fikret Delal - Güncel
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