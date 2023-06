Rize'de doğal gaz çalışması nedeniyle yollar pislik içinde

GENÇAĞA KARAFAZLI

Rize'nin Çaykent Belediyesine bağlı Kokulu Kaya Mahallesi sakinleri, doğal gaz çalışması nedeniyle bozulan yolların yapılmaması ve kaldırımların molozlarla işgal edilmesi konusunda belediye başkanına tepki gösterdi. Yaklaşık 2 aydır yolların pislik içerisinde olduğunu belirten vatandaşlar, "Çocuklar okuldan çıkıyor kaldırımdan yürüyemiyor, buradan geçen kamyonların altında kalabilir çocuklar" dedi. Belediye Başkanı Hasan Kara ise, "Oradaki yol bozukluğuyla ilgili vatandaşlarımız haklı. Doğal gaz hatlarını tamamlayamadığından dolayı yolumuzu kaldırımlarımızı da yapamadık" dedi.

Bir vatandaş, "Gören göz kılavuz istemez derler, görüyorsunuz oturduğumuz beldenin haline bakın. Hele bu zamanda böyle bir devir de böyle bir şey olması mümkün değil. Bu kadar yatırım yapmışsın Türkiye'de bir Salarha deresinin 1 km yolunu asfalt dökemiyorsun bizi bu tozun dumanın pisliğin içerisine bırakıyorsun buna söyleyecek bir şeyim yok. TOKİ evlerine doğal gaz çekildi sonradan müteahhit bıraktı gitti" dedi.

"KAMYONLARIN ALTINDA KALABİLİR ÇOCUKLAR"

Başka bir yurttaş ise, "Parayı yedi müteahhit kendi adamlarına ihaleleri veriyorlar dolar çıktı o çıktı bu çıktı yok ihaleyi verdiğimiz müteahhit yapmıyor burayı başka müteahhitte vereceğiz onu anlayacağınız AKP çalışma yapmıyor. Son seçimi de kazandı ondan sonra hepten bıraktı. Çocuklar okuldan çıkıyor kaldırımdan yürüyecek yürüyemiyor buradan geçen kamyonların altında kalabilir çocuklar. Belediye başkanımıza bu durumu bildirdik, hizmet arıyoruz biz" diye konuştu.

"İNSANLARI KANDIRIYORLAR DOĞAL GAZ FALAN YOK"

Başka bir yurttaş şunları söyledi:

"İnsanları kandırıyorlar, insanları nasıl kandırıyorlar Hasan Kara Çaykent Belediye Başkanı diyorum özellikle az ileride sağlık ocağı var baktığın zaman yollar asfalt çok güzel ama oradan aşağısı sanki bir ayırımcılık var orası farklı bir köy burası farklı bir köy burada hiç yatırım yok insanlar burada perişan doğal gaz döşediler dediler ki sizlere evlere hat çekeceğiz öyle bir şey yok şu anda yapılan doğal gaz TOKİ'lere verilmiştir şu anda yapılan doğal gaz Kokulu Kaya köyüne böyle bir şey yok. Görüldüğü gibi burası pislik içinde ağaçlar, odunlar, molozlar dolu her yer. Sabahları Salarha dediğimiz yer. Belediye her sabah kendi yerlerini temizliyor camileri belediye özellikle tuvaletlerini dahi temizletiyor ancak gel gör ki bizim caminin arka tarafı her tarafı berbat pislik içinde."

Diğer bir vatandaş, "Burası yapılması lazım ancak uğraşan ilgilenen yok yolları kapatan gidiyor en son 'yapın faturayı da bana gönderin' dedim" diye konuştu.

"BAŞKAN KENDİ CAMİSİNİ YIKATIYOR BİZİM CAMİMİZ PİSLİK İÇİNDE"

Belediye başkanı Hasan Kara'nın kendi mahallesindeki camiyi temizlettiğini ancak diğer camileri temizletmediğini iddia eden vatandaş, "Burası ise şu an bizim caminin altı biz burayı kendi ellerimizle yıkadık. Çaykent Belediyesi Camisini Başkan Hasan Kara kendi adamlarına yıkattırıyor, burayla hiç ilgilenmiyor. Tuvaletlerine bir bakalım her taraf pislik içerisinde. Burası rezalettik içinde bayanlar tuvaletine bakın gidin orada bayanlar tuvaletine bakın şu rezalete bir bakın nerede yaşıyoruz insan nerede yaşıyor bir bakın" dedi.

"MADDİ İMKANLARIMIZ YOK BİZ DE RAHAT DEĞİLİZ"

Çaykent Belediye Başkanı Hasan Kara ise şunları söyledi:

"Biz camilerin temizliğini yapmıyoruz girmiyoruz arkadaşlar camilerin temizliğini kendileri yapıyor. Oradaki yol bozukluğuyla ilgili vatandaşlarımız haklı. Şöyle ki; Kokulu Kaya'da TOKİ projesi yapıldı bu proje ile beraber bölgemize doğal gaz getirdik. Doğal gaz firmasıyla yaptığımız görüşmeler neticesinde de geçen yıl kış mevsiminde başlanmasına rağmen merkeze doğal gaz verileceği söylendi fakat sadece TOKİ'ye verebildik onun haricindeki yerlere verilecek doğal gaz hatlarını tamamlayamadığından dolayı yolumuzu kaldırımlarımızı da yapamadık. Bizim de imkanlarımız maddi gücümüz belli orandadır bir daha yap yarın boz çalışma içine girecek bir ekonomik güce sahip değiliz. Vatandaşlarımız tabi ki sürecin uzamasından rahatsız, biz de bu durumdan rahatsız bugün yarın doğal gaz firması gelecek bağlantıları yaptıktan sonra kapatıp yukarıya doğru devam edeceğiz. İki belde 9 ilçe eş zamanlı doğal gaz alması için bir çalışma içerisinde taktir edersiniz ki bundan dolayı ve mevsim şartları bölgemizin hava koşullarda dikkate aldığında yetiştirilemedi. Beklemedeyiz bugün yarın gelecekler yapıp bitireceğiz yani bu kış doğal gazı vereceğiz ondan kaynaklı bir sıkıntı vardı. Bizim doğal gazla bir sıkıntımız yok zaman zaman sözleşmeler bitiyor sözleşmeler yeniliyorlar o süreçleri aştılar bize söyledikleri en kısa zamanda gelip yapacaklar onlar çalışmalarını bitirdi mi biz de çalışmalarımızı tamamlayacağız."