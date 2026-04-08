Rize'de deri sırtlı deniz kaplumbağası görüldü

Rize'de deri sırtlı deniz kaplumbağası görüldü
Akdeniz'de yaşayan ancak Türkiye çevresinde nadir görülen deri sırtlı deniz kaplumbağası (Dermochelys coriacea), Rize'de görüldü.

Akdeniz'de yaşayan ancak Türkiye çevresinde nadir görülen deri sırtlı deniz kaplumbağası (Dermochelys coriacea), Rize'de görüldü.

Balıkçı Caner Sözeri, AA muhabirine, arkadaşıyla Rize sahiline yakın yerde teknede ağ toplarken daha önce görmediği türde kaplumbağa ile karşılaştıklarını söyledi.

Arkadaşının cep telefonu kamerasıyla kaplumbağayı görüntülediğini anlatan Sözeri, "Görünce biraz korktuk, videosunu çektik. Uzaktan gördüğümde balina zannettim. Şaşırdık, ilk defa böyle bir şey gördük." dedi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Deniz Biyolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ülgen Aytan da Rize'de balıkçılar tarafından görüntülenen türün, nesli tükenme tehlikesi altındaki deri sırtlı deniz kaplumbağası olduğunu ifade etti.

Deri sırtlı deniz kaplumbağasının Türkiye'de az sayıda gözlemlendiğini belirten Aytan, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu türler denizdeki ortam koşullarını takip ederek, özellikle sıcaklık ve buna bağlı akıntı koşullarıyla hareket ediyorlar. Besin onlar için çok önemli. Bu tür belli ki İstanbul Boğazı'ndan Karadeniz'e geçiş yaptı, şu anda da Rize'de. Yoğun bir deniz anası gözlemliyoruz kıyısal bölgede. Bu tür de temel olarak deniz anaları üzerinden besleniyor, dolayısıyla şu an iyi bir beslenme koşulu altında."

Aytan, deri sırtlı deniz kaplumbağasını görenlerin lokasyonu kaydetmesinin önemli olduğunu vurgulayarak, "Görüntü alabiliyorlarsa alsınlar çünkü bu bilim insanları için çok kıymetli." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal
500

