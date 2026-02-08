Haberler

Rize'de 'petranboard' heyecanı

Rize'de 'petranboard' heyecanı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rize'nin İkizdere ilçesinde, Meşeköy köyünde düzenlenen 17. petranboard kayak yarışlarına yaklaşık 40 kişi katıldı. Yarışmacılar, 150 metre uzunluğundaki parkurda heyecan dolu anlar yaşadı ve bazıları düşerek eğlenceli anlar yaşadı.

RİZE'nin İkizdere ilçesine bağlı Meşeköy köyünde bu yıl 17'ncisi düzenlenen 'petranboard' kayak yarışları yapıldı. Yarışlara katılan yaklaşık 40 kişi, 150 metre uzunluğundaki parkurda kıyasıya mücadele etti.

Meşeköy köyünde bu yıl 17'ncisi düzenlenen 'petranboard' kayak yarışlarına, köylüler ve adrenalin tutkunları katıldı. Katılımcılar, köylüler arasında 'üzme tahtası' olarak bilinen tahtalarla 150 metre uzunluğundaki karla kaplı doğal pistte yarıştı. Yaklaşık 40 kişi, yörenin eski adı olan 'Petran' ve 'snowboard' sporundan esinlenerek petranboard adını verdikleri tahtalarla yarışı önde bitirmek için kıyasıya mücadele etti. Yarış sırasında kayakçılardan bazıları, takla atarak düştü. Yarışlar ilgiyle takip edilirken, üşüyenler horon oynayarak ısındı. Bazı kayakseverler, snowboard yaparak eski kültürle yeni kültürü aynı anda yaşadı.

'MUAZZAM BİR ATMOSFER VAR'

Petranboard tahtasıyla kayan Mahmure Tüfek, "7-9 senedir buraya geliyoruz. Çok seviyoruz. Düşe kalka keyfini çıkarmaya çalışıyoruz. Çok keyifli. Hem eskisi hem yenisi olan snowboard aynı anda izlemek mükemmel bir görsel şölen olduğunu düşünüyorum. Herkesi davet ediyorum muazzam bir atmosfer var. Petranboard, muhteşem doğa, eşsiz güzellik. Eski kültürün günümüzde değerlendirmesidir" dedi.

'İLK KEZ DENEDİM ÇOK GÜZELDİ'

Yarışlara katılan Havvanur Eskikan, çok eğlendiğini ifade ederek, "Çok güzeldi. Eğlenceliydi. Yarışmak için değil eğlenmek için geldik. 3-4 kere düştüm. 3'üncü oldum. Bunu ilk defa gördüm. Snowboard biliyordum ama bunu ilk kez denedim" diye konuştu.

Bir başka yarışmacı ise "İyi ve çok zevkliydi. Bir iki kez düştüm ama devam edip mücadele ettim. Biraz zordu. Bana çarpan da oldu. Biraz sinirim bozuldu ama devam ettim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti
ABD Adalet Bakanlığı'ndan skandal hamle! 86 sayfalık Epstein belgesini aniden kaldırdılar

Trump panik içinde! ABD Adalet Bakanlığı'ndan skandal hamle
Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan şahıs tutuklandı

Belediye başkanıyla ilgili çirkin paylaşım! O şahıs için karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

DSÖ'den küresel alarm! Cinsel organlara yerleşen parazit evrim geçirdi, yeni ülkelere yayılabilir

DSÖ alarm verdi! Cinsel organlara yerleşen parazit durdurulamıyor
Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! 2 ünlü isim fena ifşa oldu

Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! 2 ünlü isim fena ifşa oldu
Tahran'dan Washington'a uyarı: Saldırı olursa ABD üslerini vururuz

Tahran'dan "Vururuz" tehdidi! Saydıkları listede Türkiye de var
Epstein depremi! Arap Dünyası Enstitüsü başkanlığından istifa etti

Arap dünyası şokta! Pedofili skandalı kritik bir ismi koltuğundan etti
DSÖ'den küresel alarm! Cinsel organlara yerleşen parazit evrim geçirdi, yeni ülkelere yayılabilir

DSÖ alarm verdi! Cinsel organlara yerleşen parazit durdurulamıyor
'Dondurma ısmarlama' bahanesiyle Emre'yi ölüme götürmüş

"Dondurma ısmarlama" bahanesiyle Emre'yi ölüme götürmüş
Sigara kullanan herkese bu mesaj gidecek

Sigara kullananlar dikkat! Herkesin telefonuna bu mesaj gelecek