Kabine üyeleri, milli güreşçi Rıza Kayaalp'i tebrik etti

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Arnavutluk'ta düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kazandığı altın madalyayla 13. Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak rekor kıran Rıza Kayaalp'i tebrik etti.

Kabine üyeleri, NSosyal'deki hesaplarından paylaşımda bulundu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "13. kez Avrupa şampiyonu olarak göğsümüzü kabartan milli güreşçimiz Rıza Kayaalp'i yürekten kutluyorum, helal olsun. Şanlı bayrağımızı gururla dalgalandıran milli sporcumuza başarılarının devamını diliyorum." mesajını paylaştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, paylaşımında, "Minderin en güçlüsü. 13. kez Avrupa şampiyonu olan milli güreşçimiz Rıza Kayaalp'i tebrik ediyorum. Tebrikler şampiyon." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Rıza Kayaalp'in 13. kez Avrupa şampiyonu olarak tarihe geçen başarısının milletçe herkesi gururlandırdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Avrupa Güreş Şampiyonası tarihinde en fazla altın madalya kazanan grekoromen güreşçi olarak adını zirveye yazdıran milli sporcumuzu yürekten tebrik ediyorum. Minderde gösterdiği azim, disiplin ve kararlılıkla bayrağımızı bir kez daha en üst noktaya taşıyan sporcumuza başarılarının devamını diliyorum. Nice zaferlere."

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Avrupa güreş tarihine adını altın harflerle yazdıran milli sporcu Kayaalp'i tebrik ettiğini belirterek, "Arnavutluk'un Tiran kentinde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 13. kez altın madalya kazanarak Avrupa güreş tarihinin en fazla şampiyon olan ismi ünvanını elde eden Kayaalp ile gurur duyuyoruz. Ay yıldızlı bayrağımızı Avrupa'da bir kez daha zirvede dalgalandıran milli sporcumuzun başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da "Tebrikler şampiyon. Ay yıldızlı bayrağımızı Avrupa'nın zirvesine tam 13 kez çıkaran Rıza Kayaalp'i gönülden kutluyorum. Seninle ne kadar övünsek az. Yolun daima açık olsun minderin aslanı." mesajını paylaştı.