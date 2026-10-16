Riyad Kral Halid Havalimanı'na yönelik saldırılarda 1 Ekim'den bu yana 17 kişi öldü

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RİYAD, 16 Ekim (Xinhua) -- Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyonun sözcüsü Turki el-Maliki, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da basın toplantısı düzenledi, 15 Ekim 2026.

Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyondan perşembe günü yapılan açıklamaya göre, Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırılarda 1 Ekim'den bu yana 17 kişi hayatını kaybederken, 330'dan fazla kişi de yaralandı. Havalimanına son iki haftada 20 saldırı düzenlendiği belirtildi. (Fotoğraf: Luo Chen/Xinhua)

Kaynak: Xinhua