Riyad Kral Halid Havalimanı'na yönelik saldırılarda 1 Ekim'den bu yana 17 kişi öldü

Riyad Kral Halid Havalimanı'na yönelik saldırılarda 1 Ekim'den bu yana 17 kişi öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyon sözcüsü Turki el-Maliki, Riyad'da basın toplantısı düzenledi. Koalisyona göre, Kral Halid Havalimanı'na 1 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda 17 kişi öldü, 330'dan fazla kişi yaralandı; son iki haftada havalimanına 20 saldırı yapıldı.
RİYAD, 16 Ekim (Xinhua) -- Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyonun sözcüsü Turki el-Maliki, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da basın toplantısı düzenledi, 15 Ekim 2026.
Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyondan perşembe günü yapılan açıklamaya göre, Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırılarda 1 Ekim'den bu yana 17 kişi hayatını kaybederken, 330'dan fazla kişi de yaralandı. Havalimanına son iki haftada 20 saldırı düzenlendiği belirtildi. (Fotoğraf: Luo Chen/Xinhua)
Kaynak: Xinhua