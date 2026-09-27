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Riyad'daki okullarda yüz yüze eğitime bir hafta ara verilerek uzaktan eğitime geçildi

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Yemen'deki Husilerin saldırılarının hedefindeki Riyad'daki okullarda yüz yüze eğitime bir hafta ara verilerek uzaktan eğitime geçildi. Velilere göre 27 Eylül-1 Ekim arasında dersler 'Medreseti' ve platformlardan çevrim içi yapılacak; karara ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

Yemen'deki Husilerin saldırılarının hedefindeki Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki okullarda yüz yüze eğitime bir hafta ara verilerek uzaktan eğitime geçildi.

Okulların velilere gönderdiği mesajlara göre, 27 Eylül-1 Ekim arasında dersler "Medreseti" ve onaylı diğer eğitim platformları üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

Kararın gerekçesine ilişkin Suudi Arabistan Eğitim Bakanlığı veya Riyad Eğitim Müdürlüğü tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Yerel basında okulların uzaktan eğitime geçirilmesi kararının bölgedeki gerilimle bağlantılı olabileceğine ilişkin değerlendirmeler yer alsa da, karar ile güvenlik gelişmeleri arasında doğrudan bağlantı kuran resmi bir açıklama bulunmuyor.

Suudi Arabistan'da son günlerde Yemen'deki Husilerin ülkeye yönelik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları nedeniyle güvenlik meselesi öne çıkıyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonunun dün yaptığı açıklamada, Husiler tarafından Riyad'a gönderilen 2 İHA ile ülkenin güneybatısındaki Hamis Muşayt bölgesine fırlatılan 2 balistik füzenin hava savunma sistemlerince imha edildiği bildirilmişti.

Kaynak: AA
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