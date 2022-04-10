RIO DE JANEIRO - Brezilya'da dijital Van Gogh sergisi kapılarını ziyaretçilere açtı - Haberler

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RIO DE JANEIRO - Brezilya'da dijital Van Gogh sergisi kapılarını ziyaretçilere açtı

AA - Fabio Teixeira - Güncel
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Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrindeki Fransa-Brezilya Evi'nde, dünyaca ünlü Hollandalı ressam Vincent Van Gogh'un eserlerinin yer aldığı üç boyutlu sanat sergisi ziyaretçilere açıldı.

Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrindeki Fransa- Brezilya Evi'nde, dünyaca ünlü Hollandalı ressam Vincent Van Gogh'un eserlerinin yer aldığı üç boyutlu sanat sergisi ziyaretçilere açıldı.

RIO DE JANEIRO - Brezilya'da dijital Van Gogh sergisi kapılarını ziyaretçilere açtı

RIO DE JANEIRO - Brezilya'da dijital Van Gogh sergisi kapılarını ziyaretçilere açtı

RIO DE JANEIRO - Brezilya'da dijital Van Gogh sergisi kapılarını ziyaretçilere açtı

AA / Fabio Teixeira - Güncel

Vincent Van Gogh, Brezilya, Fransa, Rio, Güncel, Haberler

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