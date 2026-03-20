Isparta'da tarihi Ulu Cami, yeniden ibadete açıldı
Isparta'nın tarihi simgelerinden Kutlubey Ulu Camii, restorasyon çalışmalarının ardından bayram namazı ile yeniden ibadete açıldı. Osmanlı dönemine dayanan cami, şehrin önemli bir tarihi mirası olarak dikkat çekiyor.
Kentin en eski camileri arasında bulunan Kutlubey Ulu Camii'nin 2023 Nisan'da başlayan restorasyonu tamamlandı.
Cami, Osmanlı döneminde temelleri atılarak ve geçmişte geçirdiği yıkım ve yeniden inşa süreçlerine rağmen Isparta'nın önemli bir tarihi mirası olarak öne çıkıyor.
Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edilen cami bayram namazıyla yeniden ibadete açıldı.
Kaynak: AA / Yalçın Çelen