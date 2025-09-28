Ressam Aslıhan Öztürk'ten Gazze'ye Destek: 'Gayret-i Aşk' Sergisi Açıldı

Ressam Aslıhan Öztürk, İsrail'in saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne insani yardım götürmek için yola çıkan ve Akdeniz'deki seyrini sürdüren Küresel Sumud Filosu'na, eserlerine mavi kurdele bağlayarak destek verdi.

Resim sanatına yatkınlığı ortaokul yıllarında öğretmeni tarafından keşfedilen ressam Öztürk, bugüne kadar suluboya, yağlı boya, akrilik, karakalem, kömür, pastel ve doku başta olmak üzere farklı tekniklerle yüzlerce eser ortaya çıkardı.

"Gayret-i Aşk" adını verdiği son sergisini İsrail'in saldırıları ve ablukası altındaki Gazze'ye ve bölgeye yardım götürenlere ithaf eden Öztürk, yaklaşık 70 eserden oluşan yeni sergisini, Düzce Belediyesinin destekleriyle Prof. Dr. Erol Güngör Merkezi'nde açtı.

Ressam Öztürk, eserlerinin yer aldığı her bir şövalenin üst kısımlarına mavi kurdele bağlayarak, Gazze Şeridi'ne insani yardım götürmek için yelken açan Küresel Sumud Filosu'na destek mesajı gönderdi.

Öztürk, serginin açılışının ardından gazetecilere, yeni sergisinin bugüne kadar hayata geçirdiği solo çalışmalar ve katıldığı tüm fuarlardan daha çok önem taşıdığını ifade etti.

"Dünyada yaşanan acıyı sadece politikacıların konuşmaması gerektiğine inanıyorum. Sanatçılar da halk da konuşmalı. Tüm insanlar şu an Filistin'de yaşanan acıları konuşmalı." diyen Öztürk, çalışmasıyla mazlumların yanında olduğunu hissettirebilmek istediğini anlattı.

Öztürk, şu an denizden Gazze'ye ulaşmaya çalışan çok değerli gazeteci, aktivist ve gönüllülerin bulunduğunu aktararak, "Ben de buradan selam vermek ve duygularımı onlara taşımalarını istiyorum. Bundan dolayı 'Gayret-i Aşk' sergimizi de kurdelelerimizle Gazze'ye ithaf ettim." dedi.