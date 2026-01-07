Haberler

Gece yarısı görev değişikliği kararı! Çok sayıda kentin valisi değişti

Gece yarısı görev değişikliği kararı! Çok sayıda kentin valisi değişti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi'ne göre; 7 vali merkeze çekilirken, 19 valilikte görev değişikliği oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararına göre, çok sayıda kentin valisi değişti.

İŞTE VALİSİ DEĞİŞEN İLLER

Yayımlanan kararla Düzce, Iğdır, Aksaray, Yalova, Eskişehir, Denizli, Trabzon, Karaman, Çankırı, Niğde, Ağrı, Ardahan, Bingöl, Kilis, Kırıkkale, Giresun, Osmaniye, Adana ve Karabük'ün valileri değişti. Balilerden 7'si merkeze çekilirken, 12'sinin görev yeri değişti.

Öte yandan Çankaya Kaymakamı Murat Duru, Aksaray Valisi olarak ve Sarıyer Kaymakamı Ömer Kalaylı ise Kilis Valisi olarak atandı.

Vali-Mülkiye Başmüfettişi Hüseyin Engin Sarıibrahim Kırıkkale Valisi ve Oktay Çağatay ise Karabük Valisi olarak atandı. Eğitim Dairesi Başkanı Hüseyin Çakırtaş, Çankırı Valisi olarak atanırken, AFAD Başkan Yardımcısı Önder Bozkurt, Ağrı Valisi olarak atandı.

Yapılan atamaların tam listesi şöyle:

Gece yarısı görev değişikliği kararı! Çok sayıda kentin valisi değişti

Serhat Yılmaz
Haberler.com / Güncel
Bakan Güler'den, Suriye'de anlaşmaya yanaşmayan SDG'ye bir uyarı daha

Anlaşmaya yanaşmayan terör örgütüne Türkiye'den net mesaj
Galatasaray ve Fenerbahçe'den final maçı için TFF'ye ortak başvuru hazırlığı

Galatasaray ve Fenerbahçe'den final maçı için TFF'ye ortak başvuru
Pezeşkiyan'dan sözünü kesen dinleyiciye Türkçe ayar: Birini dedin birini de işit

Komşu ülkenin lideri, sözünü kesen kişiye Türkçe ayar verdi
Parasını ödediği evi alamayınca önce müteahhidin oğlunu, sonra kendini öldürdü

Evini teslim alamayınca önce müteahhidin oğlunu sonra kendini öldürdü
Dünyaca ünlü yıldızlar, Trump yüzünden günlerdir mahsur

Dünyaca ünlü yıldızlar, Trump yüzünden günlerdir mahsur
Yüksel Yıldırım transferi açıkladı: Fenerbahçe'den kiralıyoruz

Yüksel Yıldırım transferi açıkladı: Fenerbahçe'den kiralıyoruz