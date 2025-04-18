Reşit Kibar'ın Öldürülmesine İlişkin Dava...  Chp Artvin Milletvekili Bayraktutan: "Reşit Kibar'ın Ailesinin Yaşadığı Acıyı Yüreğimde Hissediyorum"

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Cankurtaran bölgesinde, mesire alanı projesi kapsamında yapılan ağaç kesimini engellemek amacıyla mücadele ederken Reşit Kibar'ın hayatını kaybetmesine ilişkin biri tutuklu iki sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması yapıldı. CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, "Bu coğrafyada herkes toprağına sahip çıkmalı. Vahşi madenciliği durdurmak için sadece duruşma salonlarında değil, maden firmalarının önünde ve köylerde de bir araya gelmeliyiz" derken CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, "Artvin'in dört bir yanından gelerek duruşmayı izleyen, hukuk mücadelesine tanıklık eden ve dayanışma gösteren herkese teşekkür ederim. Reşit Kibar'ın ailesinin yaşadığı acıyı yüreğimde hissediyorum" ifadelerine yer verdi.

Davanın ilk duruşmasına çok sayıda doğa ve yaşam savunucusunun yanı sıra, CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, Halkevleri Genel Başkanı Nebiye Merttürk, Sol Parti Meclis Üyesi Sercan Dede, Baro temsilcileri, çevre örgütü üyeleri ve Artvin halkı katıldı. Duruşma, sanıkların savunmaları ve müştekilerin açıklamaları alınmadan, fiziki koşulların yetersizliği nedeniyle 30 Mayıs'a ertelendi.

"Bu kararı aldıran sizlersiniz"

Avukat Haktan Özkan davaya destek verenlere teşekkür ederek şunları söyledi:

"Hepinize öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Az önce mahkeme salonunda bir karar alındı. Biz bu talebimizi daha önce mahkemeye iletmiştik çünkü bu duruşmaya çok yoğun bir katılım olacağını, pek çok kişinin geleceğini biliyorduk. Bu dosyanın mağduru bir kişi değil, iki değil, beş değil, yüzlerce insan. Bu nedenle, duruşmanın fiziksel olarak daha uygun bir salonda yapılmasını talep ettik. Mahkeme de fiziki koşulların yetersiz olduğunu kabul etti ve duruşmanın ertelenmesine karar verildi. Yeni duruşma tarihi 30 Mayıs. Şunu özellikle ifade etmek istiyorum; bu erteleme kararını ne biz avukatlar verdik ne de mahkeme tek başına verdi. Bu kararı aldıran sizlersiniz. Hepinize tekrar çok teşekkür ediyorum.

Talebimize rağmen mahkeme uygun bir salon hazırlamamıştı. Duruşma günü geldiğinde gördük ki salon doldu, koridor doldu, alt kat doldu, dışarısı da doldu. Bu nedenle bugünkü duruşmanın fiziken yapılması mümkün değildi ve mahkeme bunu kabul etti. Duruşmamız 30 Mayıs'a ertelendi. Bir kez daha belirtmek istiyorum, bu kararı sizlerin desteği sayesinde aldırdık. Hepinize teşekkür ediyorum."

" Adalet sarayları güçlüden, parası olandan, siyaseten güçlü olandan yana"

Çifteköprü Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Dursun Ali Koyuncu ise şunları söyledi:

"Reşit Kibar'ın ailesi, arkadaşları ve çevre dostları adına herkese çok teşekkür ederim. Arkadaşlar hukuki açıdan gerekeni söylediler. Adalet sarayları kuruldu ama adalet bir türlü tesis edilemedi. Maalesef adaleti sağlamak bize düştü. Çok yorulduk, Saraçhane'de yaşanan olaylar bizi çok yordu. Bu dava münferit bir olay değil. Biz organize edilmiş, derin bir operasyon sonucu saldırıya uğradık. Defalarca dilekçe verdik, olaylar çıkacak dedik, geri dönüşü olmayan olaylar yaşanacak dedik. Ama toplumun güvenliğinden sorumlu olanlar görevini yapmadığı için bugün Reşit Kibar aramızda değil. Siyaset, bürokrasi ve sermaye bu cinayeti birlikte organize etti. Adalet sarayları güçlüden, parası olandan, siyaseten güçlü olandan yana. Ama sizlerin desteğiyle mücadelemize devam edeceğiz."

Halkevleri Genel Başkanı Nebiye Merttürk, "3 Eylül'den bu yana Reşit Kibar'ın katledilmesinin ardından bu dava daha yüksek sesle dillendiriliyor. Çünkü bu ülkede maden şirketlerine topraklar peşkeş çekiliyor. Bizler, bu ülkeyi satanları teşhir etmeliyiz. Reşit Kibar'ın kararlılığı, Metin Lokumcu'nun kararlılığı gibi, bu ülkenin onurlu insanları buna izin vermeyecek" dedi.

Sol Parti Meclis Üyesi Sercan Dede, "Değerli dostlar, güzel memleketimizin onurlu insanı Reşit Kibar'ı bir kez daha sevgi, saygı ve büyük bir özlemle anıyoruz. Reşit Kibar hayatını kaybettiğinde tüm ülkede ortak bir ses yükseldi: 'Reşit Kibar'ın davası hepimizin davasıdır" diye konuştu.

"Ailesinin yaşadığı acıyı yüreğimde hissediyorum"

EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, "Reşit Kibar'ın ve Metin Lokumcu'nun verdiği mücadeleyi saygıyla selamlıyorum. Onlar yaşanacak bir ülke için hayatlarını ortaya koydular. Bu mücadele hepimizin ortak sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.

DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, "Bugün buraya, katledilen Reşit Kibar'ın davasını izlemeye geldik. Söylenecek çok şey söylendi, ben sadece şunu vurgulamak isterim; bu dava sadece bir cinayet davası değil, aynı zamanda yaşam alanlarımızı savunurken ne kadar büyük bedeller ödediğimizin göstergesidir" dedi.

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, "Bu coğrafyada herkes toprağına sahip çıkmalı. Vahşi madenciliği durdurmak için sadece duruşma salonlarında değil, maden firmalarının önünde ve köylerde de bir araya gelmeliyiz" derken CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, "Artvin'in dört bir yanından gelerek duruşmayı izleyen, hukuk mücadelesine tanıklık eden ve dayanışma gösteren herkese teşekkür ederim. Reşit Kibar'ın ailesinin yaşadığı acıyı yüreğimde hissediyorum" ifadelerine yer verdi.