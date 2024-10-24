Remzi Çayır'dan Bahçeli'ye Sert Eleştiriler

(ANKARA) - Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile ilgili sözlerine ilişkin, "Birkaç dönem daha bu ülkenin başında durmak için insanların canını yok saymayın. Beceremiyorsunuz, terörist başına el uzatıyorsunuz. Bu topluma yaptığınız bu acizlik ve sözleriniz milletin kalbine hançerdir" dedi.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile ilgili çağrısı ve "yenidoğan çetesi" üzerine değerlendirmelerde bulundu. Çayır, şunları kaydetti:

"Bizim için dün alçakça saldırının olduğu, terörizmin gerçek yüzünü gösterdiği, uslanmadığını ve rahat durmayacağını gösterdiği bir gündü. Beş şehidimiz var ve onlara Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum.

Dün Kahramankazan'da TUSAŞ'a teröristler saldırdı. Bunun bir günlük planlaması olamaz. Öncesi ve planlayıcıları vardır. Orada büyük bir güvenlik ve istihbarat zafiyeti var. Ülke ne yazık ki bir zaafın içerisinde. Siz terörist başını daha kafasını kaldırmadan koparabiliyor musunuz? Hevesini kursağında bırakabiliyor musunuz? Terörist elini kolunu sallayarak sizin hanenize giriyor. Bunları bir daha yaşamamak için gerçeği toplumun bilmesi lazım. Ben buradan hükümete sesleniyorum; artık gereğini yapın. Karşınızda sizin anlattığınız pembe bir tablo yok. Barışmaya hazır bir terörist ordusu yok. Birkaç dönem daha bu ülkenin başında durmak için insanların canını yok saymayın. Beceremiyorsunuz, terörist başına el uzatıyorsunuz. Bu topluma yaptığınız bu acizlik ve sözleriniz milletin kalbine hançerdir."

"Ya aklını başına al ya da sus"

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin PKK terör örgütü lideri Öcalan'a yönelik söylemlerini eleştiren Çayır, şöye konuştu:

"Kendini milliyetçi sananlar, partilerinde milliyetçi sıfatı olanlar bugün ne oldu size? Sizin şu anda ortaya koyduğunuz tavır bir barış işi değil, teslimiyetin ta kendisi. Utanmalısınız. Çıkıp terörist başına 'gel Meclis'e DEM sıralarında otur, sonra da çık kürsüye konuşma yap' de. Buna çocuklar güler. Sizin iş bilmezliğinizin ve aldanmışlığınızın cezasını millet çekemez. 22 yıldır yönetememişsiniz Türkiye'yi. Devlet Bey doğrudan 'terörist başına af getireceğiz' dedi. Türkçesi bu. Binlerce kişinin katili olan bir insan Meclis'te nasıl konuşur? Utanma yok bunlarda. Devlet Bey'i aklını başına almaya davet ediyorum. ya aklını başına al ya da sus."

"Kimse çıkıp da hesap vermiyor"

"Yenideoğan çetesi"ne ilişkin de konuşan Çayır, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir başka husus var. Bu olay bir başka ülkede demokratik, hukukun işlediği bir yerde olmuş olsaydı birkaç bakan istifa eder, Cumhurbaşkanı da millete 'özür dilerim' derdi. Bebekleri öldürüyorlar para kazanmak için. Bunun aracılığını da Sağlık Bakanlığı yapıyor. Kimse çıkıp da hesap vermiyor. Sayın Devlet Bahçeli'ye ve Sayın Cumhurbaşkanı'na seslenmek istiyorum; siz millete hizmet etmek istiyor musunuz? Bundan sonra vereceğiniz en büyük hizmet evinizde oturup millete dua etmektir."