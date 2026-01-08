Remzi Çayır'dan Ak Parti'ye Katılan Mersin Milletvekili Çakır'a "Dava Arkadaşlarım" Tepkisi: "Bunda Ne Dava Ne Mana Var; Tek Çıkar Var"

(ANKARA) - Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, CHP'den ihraç istemiyle disipline sevk edildikten sonra istifa eden ve dünkü grup toplantısında AK Parti'ye katılan Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ın AK Partililere "dava arkadaşım" demesine tepki göstererek, "Böyle dava mı olur? Batsın böyle dava. Ne dava ne mana var bunda. Tek bir şey var: Çıkar" dedi.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çayır, CHP'den ihraç istemiyle disipline sevk edildikten sonra istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, Gelecek Partisi'nden istifa eden Bağımsız İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin ile DEVA Partisi'nden ayrılan Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu'nun dün AK Parti'ye geçmesini eleştirdi. Hasan Ufuk Çakır'ın dün TBMM'de AK Partililere "dava arkadaşlarım" sözüne ilişkin Çayır, "Böyle dava mı olur? Batsın böyle dava. Ne dava ne mana var bunda. Tek bir şey var: Çıkar" diye konuştu.

ABD'nin Venezuela'ya saldırısına ve Devlet Başkanı Nicholas Maduro ile eşinin kaçırılmasına ilişkin de konuşan Çayır, Maduro'nun her şeye rağmen seçilmiş bir başkan olduğunu belirterek, kaçırılmasını "tam Amerika'nın işi" diye nitelendirdi.

" Türkiye'deki siyaseti acziyet içinde"

Dünyanın hukukla yükseleceğini ifade eden Çayır, Amerika'nın sadece çıkarını düşündüğünü belirterek, "Kim güçlüyse hukuku o tayin ediyor ve haklı çıkıyor. ABD Dışişleri Bakanı BM'ye 'BM kim ki?' diyor. Bu zorba sisteme karşı insanlık nasıl bir çıkış bulabilir? Zorbalığa karşı insan fıtratını yok eden bu anlayışa karşı ortak bir ses olmadıkça hiçbir şey yapamazsınız. Tek temel insanca yaşama temelidir. Zalimlere, sömürgecilere, faşistlere, tek kutuplu Amerika'ya karşı ayağa kalkmalıdır, yoksa sömürgeciliğe devam edilecek. Artık yeter! Türkiye'deki siyaseti acziyet içindedir ve üretim yapamamaktadır. Bize 6 ay versinler, biz iktidarımızda ayrım yapmayacağız. işini yapan ve bu ülkeye hizmet eden insan önceliğimizdir. Ülkeyi yöneten ben olsam bile hukuk ve yasalar karşısında herkes aynı düzlemde ve aynı pozisyonda olacaktır. Artık tek teraziye ihtiyacımız var. Zenginlerin hukukuna son vereceğiz. İnsanların her anlamda önünü açacağız" ifadesini kullandı.

İktidarın ülkeyi "keyfi" olarak yönettiğini vurgulayan Çayır, bu gidişe bir "dur" demek için erken seçimin gerekli olduğunu söyledi. Gençlerin kendini güvende hissetmemesini nedeninin de iktidarın suçu olduğunu belirten Çayır, milletin kendilerine 6 ay vermesi sonucunda, kendilerine tanınan sürede mevcut sistemi tamamen değiştireceklerini söyledi.

" Türkiye'de modern kabile siyaseti var"

Alışılmış siyasetin bırakılması gerektiğini dile getiren Çayır, " Türkiye'de modern kabile siyaseti var. Mahallecilik, kabilecilik siyasetiyle bir şey yapılamaz. Böyle devam ederse ülke kaybeder. Ayağa kalkın, kalkmıyorsunuz. Günün, zamanın içinde kaybolmayın, umutlarınızı diri tutun. Doğruyu söylemekten tereddüt etmeyin. Hayat bu, siyaset de bu olmalıdır" dedi ve parti olarak ilkelerinin mazluma sahip çıkmak olduğunu belirttti.

Televizyonlarda gösterilen programların, vatandaşları Türkiye gündeminden kopardığını dile getiren Çayır, "Kimin ne konuşup konuşmayacağını söyleyen bir yapı var. Şu an algı siyaseti gidiyor, gerçek siyaset değil" diye konuştu.

"Toplumdaki gerçeklikle yüzleşilmedi"

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun kurulmasını da eleştiren Çayır, komisyonun bir şey yapmadığını ve toplumdaki gerçeklikle yüzleşmediğini söyledi. Çayır, "ABD ve Fransa Suriye'de 5 üs kurdu, hükümetin rızası ve izniyle. Orada PKK bir devlet kurmuş vaziyette. Sizin Halep'te başlattığınız temizleme operasyonunun kısıtlı kalacağını söylemek, bilmişlik olmaz. Suriye ile sizin yürüttüğünüz politika çatışıyor. PKK'yı eli kanlı ABD koruyor. Bizim Trump gibi bir dostumuz yoktur. Sözde çözüm süreci bir tiyatrodur. Kimse terörist başından medet umamaz, kimse geleceğimizi çalamaz. Milli Yol Partisi'nin ülkeye damgasını vurması lazım. Siyaset hep aynı. Yeni parti kuruluyor, parayı eski kaynaktan alıyor. Farklı olan bir tek biziz" dedi.

Erken seçim talebini yineleyen Çayır, "Yüreğiniz yetiyorsa kendi imkanınızla çıkın yarışalım. Yüreğiniz yetiyorsa ayarlanmış seçime değil, hodri meydan seçimlere gelin. Aynı imkanlarla yarışalım. Devletten durmadan para alıyorlar, milletin vergilerinden alıyor. AK Parti'nin son aldığı para 2,5 milyar. Siz paraya mı yoksa ülkeye mi sevdalısınız" diye sordu.