Rektör Yılmaz'a Kızık Kilimi Hediyesi

Rektör Yılmaz'a Kızık Kilimi Hediyesi
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, 'Kızık Kilimi Dokuma' kursunda eğitim veren Gülümser Erdoğan tarafından 500 yıllık Kızık kilimiyle ödüllendirildi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'a Kızık kilimi hediye edildi.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (TOGÜSEM) tarafından düzenlenen "Kızık Kilimi Dokuma" kursunda eğitim veren Devlet Sanatçısı ve Kızık Kilimi Eğitmeni Gülümser Erdoğan ve TOGÜSEM Müdürü Prof. Dr. Özkan Çıkrıkçı, Rektör Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Gülümser Erdoğan, 500 yıllık bir geçmişe sahip olan Kızık kilimi dokumacılığına verdiği desteklerden ötürü Yılmaz'a teşekkür ederek, kurs kapsamında dokuduğu Kızık kilimini hediye etti.

Fatih Yılmaz ise üniversite olarak kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması adına her zaman geleneksel değerlere sahip çıktıklarını belirterek, bu anlamlı hediye için Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Kaynak: AA / İbrahim Şenel - Güncel
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