Rektör Uzun'dan Duygusal Veda Töreni

Rektör Uzun'dan Duygusal Veda Töreni
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Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, 8 yıl süren görevine duygu dolu bir konuşma ile veda etti. Törene katılanlar, Uzun’un akademik ve sosyal başarılarını alkışladı.

Başarılı Rektör'den duygusal veda

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, 8 yıl görev yaptığı üniversiteye duygusal konuşma ile veda etti

Rektör Uzun, duygusal sözlerle vedalaştı salondakiler ayakta alkışladı

BARTIN - Bartın Üniversitesi'nde8 yıl boyunca rektörlük yapan Prof. Dr. Orhan Uzun, düzenlenen duygusal törenle veda etti. Üniversiteyi uluslararası ve ulusal düzeyde üst sıralara taşıyan Rektör Uzun, salondaki herkes tarafından ayakta alkışlandı.

Bartın Üniversitesi'nde 8 yıldır görev yapan Prof. Dr. Orhan Uzun için veda, göreve yeni atanan Prof. Dr. Ahmet Akkaya için karşılama töreni düzenlendi. Bartın Valisi Nurtaç Arslan, il protokolü, üniversite idareci ve akademisyenlerin katıldığı törende hüzün ve heyecan bir arada yaşandı.

Görev yaptığı 8 yıl boyunca üniversitenin adını dünya ve Türkiye çapında imza atılan akademik, kültürel, sosyal ve sportif başarılarla duyuran Rektör Uzun, hem üniversitenin hem de şehrin büyüyüp gelişmesi için durmadan mesai harcadığını ifade etti. Mesai arkadaşlarından ayrılmanın hüznünü yaşadığını da kaydedin Uzun, konuşurken sesinin de titremesi dikkat çekti. Duygusal sözlerle mesai arkadaşlarına veda eden Uzun, konuşmasının sonunda ise salondaki protokol ve akademisyenler tarafından ayakta alkışlandı.

Yeni Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya'ya da başarı dileyen Uzun, yeni rektörün cübbesini de kendi elleriyle giydirdi.

Rektör Akkaya ise 18 yıllık üniversitenin kuruluşundan bugüne görev alan Ramazan Kaplan ve Orhan Uzun'a çalışma ve başarılı nedeniyle teşekkür etti.

Akkaya, devraldığı bayrağı daha yukarıya taşımak için çalışmaya devam edeceğini de kaydetti.

Günün anısına çekilen hatıra fotoğrafın ardından ise sahnedeki yeni Rektör Akkaya, salondakilerin başarı dileklerini kabul ederken, Uzun ise herkesle tek tek vedalaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERHAT DEMİR - Güncel
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