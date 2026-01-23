Haberler

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Elmastaş AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Elmastaş AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerdeki fotoğraflara oy verdi. Elmastaş, oylama süreci hakkında bilgi vererek, savaşların sona ermesi dileğinde bulundu.

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Rektör Elmastaş, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategoride yer alan 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Moiz Salhi'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" fotoğrafını, "Portre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Atlı Adalet" fotoğrafını seçen Elmastaş, "Haber" kategorisinde Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi", "Spor" kategorisinde de Arpad Kurucz'un "Sevgi koridoru" karesine oy verdi.

Elmastaş, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat", "Günlük Hayat" kategorisinde ise tercihini Mahmoud Abu Hamda'nın "Umut" karelerini tercih etti.

Anadolu Ajansı Yılın Kareleri oylamasında çok değerli karelerin olduğunu belirten Elmastaş, geleneksel hale gelen yarışmada bu yıl da oy kullandığını söyledi.

Emeği geçenleri kutlayan Elmastaş, "Fotoğraflar arasında bizi derinden etkileyen kareler vardı. Özellikle Ortadoğu'da Müslümanların yaşadığı coğrafyada içler acısı durum, karelere yansımıştı. Bizim dileğimiz, başta bölgemiz olmak üzere dünyanın her köşesinde devam eden bu savaşların bir an önce sona ermesidir. Yeni yılda savaşların olmadığı, insanların birlikte huzur içinde yaşadığı bir dünya olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar sürecek.

Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit - Güncel
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi

Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptal davasında karar
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı

Vicdansız hemşire hakkında yeni gelişme
2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu

2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu
14 ünlünün testi pozitif çıktı

14 ünlünün testi pozitif çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı

Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı
Esat Yontunç'un savcılık ifadesi ortaya çıktı! İşte aylık geliri

Esat Yontunç'un savcılık ifadesi ortaya çıktı! İşte aylık geliri
Kısmetse Olur'da Perinaz'dan RTÜK'ün radarına takılacak dans

RTÜK'ün radarına takılacak dans
Şırnak'ta camide çekilen görüntüler yürekleri ısıttı

Türk-Kürt çatışması çıkarmak isteyenlere en güzel yanıt
Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı

Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı
'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin'den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı

'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcıdan olay Yılmaz Güney çıkışı
Arda Güler Fenerbahçe'ye servet kazandıracak

Arda Güler Fenerbahçe'ye servet kazandıracak