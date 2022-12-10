Karar Resmi Gazete'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı Güncel Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 9 üniversiteye rektör atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 üniversiteye yaptığı rektör atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz konusu atamaların 2547 sayılı Kanunun 13'üncü ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi. Karara göre üniversitelere atanan rektörler şöyle; Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Veysel Eren İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Sinanoğlu İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İlhan Yaşar Hacısalihoğlu İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğüne Prof. Dr. Yusuf Baran, Kafkas Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hüsnü Kapu Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Erol Turan Sabancı Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yusuf Leblebici Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fatih Yılmaz Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Recep Tayyip Erdoğan Rektör Yerel Güncel Haberler

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