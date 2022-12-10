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Karar Resmi Gazete'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı

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Karar Resmi Gazete'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 9 üniversiteye rektör atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 üniversiteye yaptığı rektör atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz konusu atamaların 2547 sayılı Kanunun 13'üncü ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

Karara göre üniversitelere atanan rektörler şöyle;

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Veysel Eren

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Sinanoğlu

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İlhan Yaşar Hacısalihoğlu

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğüne Prof. Dr. Yusuf Baran, Kafkas Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hüsnü Kapu

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Erol Turan

Sabancı Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yusuf Leblebici

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fatih Yılmaz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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