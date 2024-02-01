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Rehinenin Aile Grubuna Yazdığı Mesajlar Yürek Burktu

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Kocaeli Gebze'de rehin alınan bir kişi, yakınlarının bulunduğu Whatsapp grubuna yazdığı mesajlarla içler acısı durumunu anlattı. Kadın rehine, korku ve endişe dolu mesajlarında yardım istedi ve sınır kapısının açılmasını talep etti. Ailesi ise ona destek mesajları göndererek teselli etmeye çalıştı.

REHİNELERDEN BİRİNİN AİLE GRUBUNA YAZDIĞI MESAJLAR YÜREK BURKTU

Kocaeli Gebze'de rehin alınanlardan birinin, yakınlarının bulunduğu Whatsapp grubuna yazdığı mesajlar ortaya çıktı. Kadın rehinenin gruba, "Sizi çok seviyorum. Kurtarın bizi artık. İyi değilim, korkuyorum. Şarjım az. Sınır kapısı açılsın istiyor. Söyleyin açılsın yoksa çıkamayacağız" dediği görüldü. Aile üyelerinin de kadına iyi dileklerde bulunarak teskin etmeye çalıştığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Gebze Olaylar İnsan Hakları Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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