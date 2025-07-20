Reha Altınok'un 1954 Model Aracı 2025 Model Teknolojiyle Yenileniyor

Ankara'da yaşayan Reha Altınok, garajında yürüttüğü çalışmayla 1954 model ikonik otomobilini, "restomod" adı verilen yöntemle 2025 model yüksek teknolojili bir araca dönüştürüyor.

İş insanı Altınok'un klasik otomobillere olan tutkusu, onu, geçmişin çizgileriyle günün teknolojik imkanlarını birleştirdiği bir araç tasarlamaya yöneltti.

Bu çerçevede yaklaşık 1 yıl önce, 1954 model Mercedes marka aracını günün teknolojisine uyarlamaya karar veren Altınok, klasik dış görünümünü koruduğu, içini ise son teknolojiyle donattığı aracını kasımda yollara çıkarmaya hazırlanıyor.

Restorasyon ve modifiye işlemlerinin bir araya getirildiği "restomod" yöntemiyle tasarladığı araca ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Altınok, yaklaşık 7-8 araçtan oluşan küçük bir koleksiyonu olduğunu anlattı.

"Tersine mühendislik yöntemiyle çalışmalara başladık"

"Restomod" yöntemiyle 1954 model aracını klasik otomobillere özgü estetik unsurları koruyarak modern mühendislik ve donanım özellikleriyle birleştirmeye karar verdiğini dile getiren Altınok, ardından aracın projelendirmesinin yapıldığını ve iki ustayla çalışmaya başladığını söyledi.

Altınok, "Tersine mühendislik yöntemiyle çalışmalara başladık. Şase ve motoru birleştirdik, daha sonra kokpit ve iç dizayna geçtik. Otomobil yapmak binlerce detayı içeriyor. Hayalinizdeki şeyin gerçekte nasıl olacağını kestirmek bazen zor oluyor ama bu süreci ellerimizle inşa ettik." şeklinde konuştu.

"1954 model bir arabayı 2025'e taşıdık"

Aracının "yüzyılın en güzel arabası" seçilen, ikonik, ödüllü bir otomobil olduğuna işaret eden Altınok, "Önce hayal kurduk, ekipten ve camiadan fikirler aldık. Çamurla, alçıyla, köpükle, hamurla, ellerimizle yaptık. 'Handmade' (el yapımı) bir araba oldu." dedi.

Altınok, otomobil yaparken cıvatadan yazılıma, lastikten şanzımana her şeyin birbiriyle uyumlu olması gerektiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hayal ettiğiniz şey bazen gerçeğe dönüştüğünde beğenilmiyor, sorunlar çıkabiliyor. Otomobilimin dış hatlarının yüzde 70-80'i orijinal ama içi tamamen farklı. Motor grubu orijinaliyle alakasız. Dışında da yüzde 60-70 orijinal, geri kalanı bizim dokunuşlarımız. Alman kasası ve şasesine Amerikan motoru koyduk, dünyada bir ilk, 6.2 litre, 550 beygirlik V8 bir canavar. İç tasarımı tamamen kendi dizaynımız. Dört işletim sistemi var, yapay zeka asistanı kullanıyoruz. 1954 model bir arabayı 2025'e taşıdık."

Koltukların tasarımından kokpit dizaynına kadar her şeyi önce hayal edip sonra araca uyguladığını söyleyen Altınok, "Bu araba dünyada bir tane olacak, Kasım 2025'te yollarda olacak. Hızlı bir araç ama durdurmak için özel frenler ve lastikler seçiyoruz." ifadelerini kullandı.

-"Bu bir hayal projesi, ticari değil"

Projenin bireysel çabayla yürütüldüğünü belirten Altınok, "Biz bir marka değiliz, ticari bir iş yapmıyoruz. Bu bir hikaye. İnsanlar, isterse neler yapabileceklerini görebilsinler istedik. Türk ustalarının, mühendislerinin ve yazılımcılarının neler yapabileceğini göstermek benim için en kıymetlisi." değerlendirmesinde bulundu.

Altınok, hem Türkiye'den hem de yurt dışından kişilerin sosyal medyada paylaştığı projesine yoğun ilgi gösterdiğini aktararak, "Türkiye'nin otomobil duayenleri projeyi destekliyor. Yurt dışındaki bazı 'custom' üreticiler ve tasarımcılar da bir Türk'ün böyle bir işe imza atmasını şaşkınlıkla ve takdirle takip ediyor." diye konuştu.

Aracın büyük oranda şekillendiğini, iç tasarımda da sona yaklaşıldığını ifade eden Altınok, bir ay içerisinde aracın tüm parçalarının tamamlanacağını, özel fren ve lastiklerinin takılacağını söyledi.

Bu proje sayesinde otomobil tutkunu gençlerle de tanışma imkanı bulduğunu, aracı tamamlandıktan sonra yeni "restomod" projelerine de geçeceğini dile getiren Altınok, "Herkes şunu gördü, istediklerinde her şeyi başarabilirler. Bizim girişimimizden sonra sosyal medyada kendi projelerine başlayan gençleri görüyorum, bu beni çok mutlu ediyor. Buna vesile olduysak ne mutlu bana." şeklinde konuştu.

Reha Altınok, bunun sadece otomobil projesi değil, bir hayal, azim ve birliktelik hikayesi olduğunun altını çizdi.