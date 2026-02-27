Haberler

AK Parti Milletvekili Özen'in annesi toprağa verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen'in annesi Bahtişah Özen, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi, Ulu Cami'de kılınan namazın ardından Baruthane Mezarlığı'na defnedildi.

Ak Parti Bursa Milletvekili Refik Özen'in tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden annesi Bahtişah Özen (73), son yolculuğuna uğurlandı.

Bursa'da özel bir hastanede bir süredir tedavi gördüğü öğrenilen Bahtişah Özen, dün hayatını kaybetti. Özen'in cenazesi Ulu Cami'nde öğle namazına müteakip kılınan namazın ardından Baruthane Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazede Refik Özen'in yanı sıra AK Parti Bursa milletvekilleri Mustafa Varank, Ahmet Kılıç, Ayhan Salman, Osman Mesten, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve ailesi yer aldı.

-Haber- Kamera: Memet Can YEŞİLBAŞ/ Bursa,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD'nin İsrail Büyükelçisi: Ülkeyi bugün terk edin

ABD'den İsrail'deki vatandaşlarına uyarı: Ülkeyi bugün terk edin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'li Veli Ağbaba'nın yardım kolileri büyük tartışma yarattı

Bu ne şimdi? Hani sağ elin verdiğini sol el görmeyecekti
Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil'den itiraf gibi sözler

Eşinden tek celsede boşanan ünlü şovmenden itiraf gibi sözler
Bilim dünyası şokta! 60 milyonda 1 ihtimaldi, gerçek oldu

60 milyonda 1 ihtimaldi, gerçek oldu! Bilim dünyası şokta
Bir de öğretmen olacak: Yaptığı rezilliği kamera böyle kaydetti

Bir de öğretmen olacak: Yaptığı rezilliği kamera böyle kaydetti
CHP'li Veli Ağbaba'nın yardım kolileri büyük tartışma yarattı

Bu ne şimdi? Hani sağ elin verdiğini sol el görmeyecekti
İran'ın müttefik ülkesinden şok eden karar! Acil koduyla çağrı yapıldı

İran'ın müttefik ülkesinden şok eden karar! Acil koduyla çağrı yapıldı
Yol bitti, göl başladı! Konya'dan Antalya'ya sörf yaptı

Türkiye'nin en işlek yolu bir gecede göle döndü! Şaşırtan görüntüler