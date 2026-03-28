Red Bull Basement Türkiye finalininin kazananı belli oldu

Red Bull Basement Türkiye finalininin kazananı belli oldu
Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleşen Red Bull Basement Türkiye Finali'nde SYMBIO adlı proje ile Hüseyin Özgen Çatar ve Sultan Nur Bektaş, kazanan olarak seçildi. Proje, Türkiye'yi Silikon Vadisi'nde temsil edecek.

Genç girişimcilerin teknoloji ve yapay zeka odaklı projeleriyle yarıştığı Red Bull Basement Türkiye Finali'nde kazanan ekip belli oldu. Jüri değerlendirmesi sonucunda seçilen proje, Türkiye'yi ABD'deki Silikon Vadisi'nde düzenlenecek Red Bull Basement Dünya Finali'nde temsil etme hakkı kazandı.

Genç girişimcilerin yenilikçi fikirlerini hayata geçirmelerine imkan tanıyan Red Bull Basement Türkiye Finali, Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleşti. Toplam 10 finalist ekibin projelerini jüri karşısında sunduğu finalde, teknoloji ve yapay zeka odaklı fikirler gün boyunca değerlendirildi.

Finalde jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucunda SYMBIO projesiyle Hüseyin Özgen Çatar ve Sultan Nur Bektaş, Red Bull Basement Türkiye Finali'nin kazananı oldu. Bir fabrikanın atığını başka bir fabrikanın değerli girdisine dönüştürmeyi amaçlayan yapay zeka destekli bir endüstriyel eşleştirme platformu olan SYMBIO, sanayide hem maliyetleri azaltan hem de kaynak verimliliği ile sürdürülebilir üretimi güçlendiren yenilikçi bir çözüm sunmasıyla öne çıktı.

Kazanan ekip, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Silikon Vadisi'nde düzenlenecek Red Bull Basement Dünya Finali'nde Türkiye'yi temsil edecek. Dünya finalinde birinci olan takım ise projesini hayata geçirmek üzere 100 bin dolarlık fon desteği ile ödüllendirilecek.

TÜRKİYE FİNALİ İLHAM VEREN İÇERİKLERLE TAMAMLANDI

Final günü boyunca finalist sunumlarının yanı sıra teknoloji ve girişimcilik ekosisteminden isimlerin katılımıyla gerçekleşen konuşmalar ve paylaşımlar, katılımcılara ilham verdi.Red Bull Basement, global ölçekte Microsoft ve AMD, lokalde ASUS ve Startup Wise Guys iş birliğiyle hayata geçirilirken; Youthall ve Power App medya partnerliğiyle destekleniyor. Teknoloji ve yapay zeka odaklı projelere alan açan program, genç girişimcilere mentorluk desteği, sektör profesyonelleriyle bir araya gelme fırsatı ve fikirlerini global ölçekte sunma fırsatı sundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
