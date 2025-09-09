Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Somali'nin yaralarını sarıyor

Somali'nin başkenti Mogadişu'da 2015 yılında açılan Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, ülkenin sağlık sisteminde kritik rol üstlenmeye devam ediyor.

Türkiye'nin en büyük yurt dışı sağlık yatırımlarından biri olan hastane, 200'ün üzerinde yatak kapasitesiyle yalnızca Somali halkına değil, çevre ülkelerden gelen hastalara da hizmet sunuyor.

Hastane, acil servisten yoğun bakıma, ameliyathanelerden doğum ünitelerine kadar geniş bir yelpazede modern imkanlarla donatılmış durumda.

Somali'de uzun yıllar boyunca yaşanan iç savaş ve yetersiz altyapı nedeniyle zayıflayan sağlık sistemine ciddi bir destek sağlayan kurum, aynı zamanda eğitim faaliyetleriyle de öne çıkıyor.

Her yıl yüzlerce Somalili doktor, hemşire ve sağlık çalışanı burada eğitim alıyor ve Türkiye'den gelen uzmanlarla pratik deneyim kazanıyor.

Bu durum, Somali'nin kendi sağlık kadrolarını yetiştirmesi açısından stratejik bir önem taşıyor.

Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, aynı zamanda Türkiye ile Somali arasındaki dostluğun en görünür simgelerinden biri olarak anılıyor. Yerel halk, nitelikli hizmetin sunulmasından memnuniyet duyuyor.

Hastane, afet ve salgın dönemlerinde de kritik bir merkez haline geldi. Kovid-19 sürecinde binlerce test ve tedavi burada gerçekleştirildi.

Umut kaynağı

Bugün Somali halkı için sadece bir hastane değil, aynı zamanda güven ve umut kaynağı olarak görülüyor.

Türkiye'nin bölgedeki en önemli sağlık yatırımlarından biri olan hastane, Somali'de kalıcı istikrar ve refaha giden yolda önemli bir köprü işlevi görüyor.

Somali Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. İbrahim Ağaoğlu ve Hastane Müdür Yardımcısı Muhammed Hüseyin Eşref, AA muhabirine, hastanenin çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Hastanenin 2012 yılında yapımına başlandığını hatırlatan Ağaoğlu, yaklaşık 250 yatak kapasiteli olduğunu, 8 ameliyathane, yoğun bakım ünitesi, yeni doğan yoğun bakımları, yanık merkezi, diyaliz ünitesi ve anjio birimi gibi farklı bölümlerle hizmet vermeye devam ettiğini söyledi.

"Somali'nin ve bölgenin en büyük hastanesi"

Hastanenin ülkenin ve bölgenin en büyük hastanesi olduğunu vurgulayan Ağaoğlu, aylık yaklaşık 35 binin üzerinde hastaya hizmet verdiklerini kaydetti.

Ağaoğlu, "Bu hastane çoğu alanda ülkedeki ilk ve tek sağlık hizmetini yürütmekte. Örnek vermek gerekirse ülkedeki iki göğüs cerrahı da bizim hastanemizden mezun ve şu an bizim hastanemizde çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

Somali'de kurulan bu hastanenin hem Somali halkı için hem Türk halkı için ayrı bir yeri olduğuna dikkati çeken Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın da destekleriyle açılan bu hastane sadece sağlık hizmeti verilen değil aynı zamanda Somali ve Türk halkının kardeşliğini de temsil eden bir hastane. Her alanda bunu görebiliyorsunuz. Yönetiminden hastanede çalışan tüm personele kadar hem Somalili hem Türk çalışanların ortak çabasıyla insanlara hizmet vermeye çalışıyoruz. Burada yaklaşık 170 Somalili doktor, yaklaşık 30 Türk doktor, toplamda 1040 Somalili personel ve 80 Türk personelle hizmet veriyoruz."

Ağaoğlu, Somali halkı, ülkedeki Türk vatandaşları ve başka ülkelerin vatandaşlarının da hastaneye başvurarak, sağlık hizmeti alabildiğini aktardı.

Hastanenin kesinlikle bir kar amacı olmadığına vurgu yapan Ağaoğlu, "Hastanenin varoluş amacı buradaki ihtiyacı olan insanlara en ucuz ve en kaliteli şekilde ihtiyacı oldukları sağlık hizmetini sunmak." şeklinde konuştu.

"Dünyada başka örneği yok"

Ağaoğlu, hastanenin dünyada başka örneği olmadığına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Yurt dışında bir ülkenin başka bir ülkeye uzman hekim yetiştirdiği tek hastaneyiz. Sadece uzman hekim değil yine aynı kampüs içerisinde bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesinin de çalışmaları var. Orada da sağlık personeli, hemşire ve tekniker de yetiştiriyoruz. Bu eğitimleri Türkçe veriyoruz. Yetiştirdiğimiz personeli de kendi hastanemizde ve Somali'nin ihtiyaçları doğrultusunda, devletin uygun gördüğü diğer hastanelerde istihdam edip çalıştırıyoruz. Buradaki sağlık hizmetlerinin ve eğitim faaliyetlerinin, çoğu kısmı bizim yetiştirdiğimiz Somalili personelle devam ediyor. Türkiye'den gelen personel, koordinatörlük, düzenleme ve eksik kalan kısımlarda tamamlayıcı hizmet şeklinde devam ediyor."

5 yılda 128 uzman hekim mezun edildi

Hastanenin sağlık hizmetlerinin yanı sıra eğitim faaliyetleri de yürüttüğünü belirten Ağaoğlu, bu kapsamda 2020 yılından beri 128 uzman hekim mezun ettiklerini ve bu mezunların, hastane veya başka hastanelerde aktif olarak hizmet verdiğini dile getirdi.

Ağaoğlu, "Daha önce çok basit rahatsızlıklardan dolayı burada uzmanlar bulunmadığı için hayatını kaybeden insanlar vardı. Artık basit rahatsızlıklardan dolayı hayatlarını kaybetmiyorlar. Başka ülkelere gidip, tedavi ve çare aramak zorunda kalmıyorlar." diye konuştu.

"Doğu Afrika'da en büyük hastanelerden biri"

Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Müdür Yardımcısı Muhammed Hüseyin Eşref ise hastanenin Doğu Afrika'daki en büyük hastanelerden biri olduğuna dikkati çekti.

Ülkenin farklı bölgelerinden ayda yaklaşık 40 bin kişiyi ağırladıklarını dile getiren Eşref, hastanenin belirli durumlarda Kenya, Uganda ve Etiyopya'dan hastalar da kabul ettiğini söyledi.

Eşref, hastanenin, ülkedeki en son teknolojiye sahip ve Somalili ve Türk doktorlar ve sağlık personeli tarafından sunulan en iyi hizmeti veren tek hastane olduğunu vurguladı.

Öncesinde yurt dışında eğitim almış doktorları hastanede istihdam ettiklerini aktaran Eşref, şimdi ise hastanenin mezun ettiği doktorların hem hastanede çalıştığını hem hastane dışında ihtiyaç duyan Somalililere hizmet verdiğini anlattı.

"İnsani diplomasisinin yaşayan bir örneği"

Eşref, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Recep Erdoğan Hastanesi, Somali toplumu için bir umuttur. Daha önce insanlar sağlık hizmetleri için yurt dışına gidiyordu ama şimdi insanların yurt dışına gittiği çoğu hizmet bu hastanede mevcut ve insanlar artık burayı iyi bir hastane olarak tanıyorlar. Toplumdan çok sayıda takdir alıyoruz. Ayrıca hastane masraflarını karşılayamayan savunmasız ve yoksul insanlara yardım ediyoruz. Özellikle dışarıdaki hastanelerde veya özel hastanelerde bulunmayan yanık merkezi ve yoğun bakım ünitesi gibi hizmetleri, hastane ücretlerini karşılayamayanlara ücretsiz olarak sunuyoruz."

Eşref, hastanenin "insani diplomasisinin yaşayan bir örneği" olduğunu kaydederek, Somali toplumuna böyle bir hizmeti sağladığı için Türk hükümetine çok teşekkür etti.