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RATEM'den RTÜK Başkanı Mehmet Daniş'e ziyaret

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RATEM Başkanı Vedat Gündoğan ve heyeti, RTÜK Başkanı Mehmet Daniş ile bir araya gelerek radyo ve televizyon yayıncılığında dijital altyapı, içerik otomasyonu ve işbirliği projelerini değerlendirdi.

Radyo ve Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) Başkanı Vedat Gündoğan başkanlığındaki heyet, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş ile bir araya gelerek, radyo ve televizyon yayıncılığı sektörünün geleceğine yönelik kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

RATEM'den yapılan açıklamaya göre, Gündoğan ve beraberindeki heyet, RTÜK Başkanı Daniş'i makamında ziyaret etti.

Görüşmede, RATEM tarafından geliştirilen İçerik ve Otomasyon Platformu tanıtılarak, yerel, bölgesel ve ulusal ölçekte yayın yapan radyo ve televizyon kuruluşlarının içerik üretim süreçlerini dijitalleştirecek, operasyonel verimliliği artıracak ve maliyetlerini düşürecek yeni nesil yazılım altyapısı hakkında kapsamlı bir sunum gerçekleştirildi.

Sunum kapsamında ayrıca yayın kuruluşlarına sağlanacak modern internet sitesi altyapıları, kesintisiz hosting ve yayın sunucusu (server) desteği, otomasyon sistemleri entegrasyonları ve teknolojik altyapı çözümleri hakkında bilgi verildi.

Toplantıda ayrıca, radyolarda yayımlanan reklamların günlük yayın adetlerini ve net yayın saatlerini ayrıntılı şekilde raporlayacak, doğrulanabilir "gerçekleşme raporu" sunarak yatırımların veri tabanına dayalı olarak şeffaf biçimde takip edilmesini sağlayacak yazılım algoritması tanıtıldı.

Görüşmede, yerel, bölgesel ve ulusal radyo ve televizyon yayıncılarının teknolojik altyapılarının güçlendirilmesi, Türkiye'nin yayıncılık alanındaki milli dijital altyapısının kurulması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla RATEM ile RTÜK arasındaki işbirliğinin daha da güçlendirilmesi, ortak projelerin hayata geçirilmesi ve yayıncı buluşmalarının Türkiye'nin tüm bölgelerinde devam ettirilmesi yönünde karşılıklı görüş birliğine varıldı.

RTÜK Başkanı Daniş, RATEM'in yeni yönetiminin radyo ve televizyon yayıncılığı alanında dijital altyapıdan sektörel gelişime kadar birçok konuda ortaya koyduğu titiz ve vizyoner çalışmaların kamu yararını önceleyen medya anlayışına önemli katkılar sunacağını ifade etti.

Görüşmede, yayıncılık sektörünün geleceğine yön verecek projeler, dijital dönüşüm çalışmaları, ortak işbirliği modelleri ve Türkiye genelinde gerçekleştirilecek yayıncı buluşmalarının gelecek dönemde artarak devam etmesi yönündeki karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyarette, RATEM Başkan Yardımcısı Süleyman Basa, Bilim Teknik Kurulu Başkanı İsmail Hüyüklü, RTÜK Başkan Yardımcısı Deniz Güler ve ilgili daire başkanları da hazır bulundu.

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu
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