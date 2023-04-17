Rasim Ozan Kütahyalı cephesinden 'Okşan' iddiaları hakkında ilk yorum

Rasim Ozan Kütahyalı, sosyal medyada elden ele dolaşan fotoğraf karesiyle ilgili sessizliğini bozdu. Kütahyalı, "FETÖ'nün p.rno arşivinden beni andıran birini bulup 17 Aralık 2013'te piyasaya sürdüğü '2.5 litre kola ve puro içen gey sözde ROK' videosu yine piyasaya sürülmüş. Bari yeni iftiralar üretin de biraz daha inandırıcı olsun yahu" ifadelerini kullandı.

Şu sıralarda Beyaz TV ekranlarında yayınlanan 'Beyaz Futbol' programında yorumculuk yapan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında sosyal medyada tartışma yaratan bir iddia ortaya atıldı.

FOTOĞRAF KARESİ DE PAYLAŞILDI

Rasim Ozan Kütahlı'ya ait olduğu öne sürülen bir fotoğraf karesi ile birlikte dillendirilmeye başlanan iddiaya göre; Kütahyalı, Ankara'da Okşan isimli trans bir bireyle birlikte oldu ve o fotoğraf karesi de o esnada çekildi.

KÜTAHYALI CEPHESİNDEN İLK YORUM

Bütün gün sosyal medyada elden ele dolaşan fotoğraf karesiyle ilgili gözlerin çevrildiği Kütahyalı cephesinden ilk açıklama geldi. Fotoğraftaki kişinin kendisi olmadığını belirten Kütahyalı, "FETÖ'nün p.rno arşivinden beni andıran birini bulup 17 Aralık 2013'te piyasaya sürdüğü '2.5 litre kola ve puro içen gey sözde ROK' videosu yine piyasaya sürülmüş :) 10 sene geçti hala aynı fake FETÖ üretimi video. Bari yeni iftiralar üretin de biraz daha inandırıcı olsun yahu" ifadelerini kullandı.

İşte Rasim Ozan Kütahyalı'nın paylaşımı;