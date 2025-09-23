Ras Muhammed Milli Parkı: Dalış Tutkunlarının Cenneti

Mısır'ın Sina Yarımadasında yer alan Ras Muhammed Milli Parkı, dünyanın dört bir yanından sıra dışı deneyimler yaşamak isteyen dalış tutkunlarını ve doğaseverleri buluşturuyor.

Şarm eş-Şeyh kentine 12 kilometre uzaklıkta bulunan Ras Muhammed Milli Parkı'nın doğal güzellikleri ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatıyor. Ziyaretçiler, rengarenk mercan resifleri ve balıkların bulunduğu denizin derinliklerini adeta bir açık hava müzesi gibi geziyor.

Ras Muhammed Milli Parkı'nın yüzölçümü yaklaşık 200 kilometrekare olup, bunun yaklaşık 75 kilometrekarelik kısmı kara, yaklaşık 125 kilometrekarelik kısmı ise denizden oluşuyor. Mısır'daki turizm uzmanları bölgenin "büyüleyici bir cennet" niteliği taşıdığını belirtiyor.

Mısır Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Genel Enformasyon Kurumu'na göre, park Sina Yarımadası'nda Süveyş ve Akabe körfezlerinin birleştiği noktada yer alıyor. Kuzeyi Taba platosunun güney kıyı ovası ile çevrili ve Kızıldeniz içine yaklaşık 10–15 kilometre kadar uzanan parkın, doğu sınırını ise körfez suları boyunca uzanan kayalık bir duvar oluşturuyor.

Park, derinliklerinde bulunan mercan kıyıları, rengarenk balıklar, nesli tükenme tehlikesi altındaki deniz kaplumbağaları ve yumuşakçalar ile deniz yosunları gibi olağanüstü deniz canlıları ile öne çıkıyor.

Mısır'ın ve dünyanın en ünlü ve en güzel dalış noktalarından biri olmasının yanı sıra park, mercan resifleri, deniz canlıları ve sürüngenlerdeki olağanüstü çeşitliliğiyle de dikkat çekiyor.

Park, Dünya Mirası Listesi'nde

Mısır Çevre Bakanlığı verilerine göre, depremler ve toprak kaymalarının ada altındaki sualtı mağaralarını şekillendirmesiyle oluşan "eşsiz jeolojik yapıya" sahip olan Ras Muhammed Milli Parkı, 1983 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edildi. Ayrıca park, Nubian dağ keçisi gibi nadir hayvan ve kuş türlerine de ev sahipliği yapıyor.

Dalgıç kıyafetleri giyildiğinde, Ras Muhammed'in cennetine atılan ilk adımlar başlıyor. Derinliklerde, mercan resiflerinin ve balıkların büyüleyici renkleri göz kamaştırıyor.

Burada dalış yapmak, dalgıçlar ve ziyaretçiler için unutulmaz bir deneyim. Mercan resiflerinin ve balıkların büyüleyici renklerinin yanı sıra her köşede hayranlık uyandıran yeni manzaralar ortaya çıkıyor.

Park büyüleyici doğaya sahip

Eski Mısır Turist Rehberleri Başkanı Mutez es-Seyyid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ras Muhammed yalnızca bir kez değil, tekrar tekrar ziyaret edilmeyi hak ediyor. Dünyanın en iyi turistik destinasyonları arasında yer alıyor." dedi.

Seyyid, "Ras Muhammed'in mercan resifleri, deniz canlıları ve benzersiz kaya oluşumlarıyla öyle bir güzelliği var ki, belki de dünyada eşi benzeri yok." ifadelerini kullandı.

Mısırlı uzman, "Ras Muhammed bölgesinde, suyun altında adeta açık hava müzesiyle karşı karşıyayız. İçindeki büyüleyici güzellikleriyle abartısız biçimde dünyanın en önemli sualtı müzelerinden biridir." diye konuştu.

Mısır Ticaret Odası Turizm ve Havacılık Birimi Eski Başkanı Amari Abdülazim de "Ras Muhammed Parkı, Kızıldeniz'in ve dünyanın en önemli turistik destinasyonlarından biridir." dedi.

Abdülazim, "Buradaki mercan resifleri büyüleyici, nadir ve binlerce yıl içinde oluşmuş yapılardır." ifadesini kullandı.

Ras Muhammed Parkının dünyanın en önemli dalış bölgelerinden biri olarak bilindiğini vurgulayan Abdulazim, tüm turistleri, eşsiz bir deniz yolculuğu yaparak bu büyüleyici doğanın tadını çıkarmaya davet etti.