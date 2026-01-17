Başakşehir, Fatih Karagümrük'ü 2-1 Mağlup Etti
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında RAMS Başakşehir, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ederek ligde son 5 maçtaki 4. galibiyetini alarak puanını 26'ya yükseltti. Goller Eldor Shomurodov ve Ömer Ali Şahiner'den geldi.
RAMS Başakşehir'in gollerini Eldor Shomurodov ve Ömer Ali Şahiner kaydetti.
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ün golünü ise David Datro Fofana attı.
