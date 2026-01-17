Haberler

Başakşehir, Fatih Karagümrük'ü 2-1 Mağlup Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında RAMS Başakşehir, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ederek ligde son 5 maçtaki 4. galibiyetini alarak puanını 26'ya yükseltti. Goller Eldor Shomurodov ve Ömer Ali Şahiner'den geldi.

(ANKARA)- RAMS Başakşehir, sahasında ağırladığı Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında RAMS Başakşehir ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi. RAMS Başakşehir, rakibini 2-1 mağlup ederek ligde son 5 maçtaki 4'üncü galibiyetini alarak puanını 26'ya yükseltti.

RAMS Başakşehir'in gollerini Eldor Shomurodov ve Ömer Ali Şahiner kaydetti.

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ün golünü ise David Datro Fofana attı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Trump, Grönland planını desteklemeyen 8 Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi getirdi

Trump, Grönland planına karşı çıkan 8 ülkeye ticaret savaşı açtı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadın cezaevi görevlisi erkek mahkûmla ilişkiye girerken kameraya yakalandı

Kadın cezaevi görevlisi erkek mahkûmla ilişkiye girerken kameraya yakalandı
Afrika Uluslar Kupası'nda üçüncü belli oldu

Üçüncülük maçına çıktılar! İşte sonuç
Kamçatka'da buzul çağını aratmayan görüntüler! Kar kalınlığı 4. kata kadar çıktı

Ülke adeta buzul çağını yaşıyor! Kar kalınlığı 4. kata kadar çıktı
Müge Boz, 20 yıldır mücadele ettiği hastalığını açıkladı

Ünlü isimden yıllar sonra gelen itiraf: 20 yıldır mücadele ediyorum
Kadın cezaevi görevlisi erkek mahkûmla ilişkiye girerken kameraya yakalandı

Kadın cezaevi görevlisi erkek mahkûmla ilişkiye girerken kameraya yakalandı
İlkay Gündoğan'dan takım arkadaşlarına sert uyarı

Takım arkadaşlarına sert uyarı
Soğuk havada çorba kuyruğu! CHP'li vekil görüntüyü paylaşıp isyan etti

CHP'li vekile "Haklı çıktık" dedirten kuyruk