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Rami Kütüphanesi 2 yılda 6 milyondan fazla kitapseveri ağırladı

Rami Kütüphanesi 2 yılda 6 milyondan fazla kitapseveri ağırladı
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"Yaşayan Kütüphane" konseptiyle tasarlanan Rami Kütüphanesi, açılışının ardından geçen 2 yılda 6 milyon 44 bin kişiyi ağırladı.

"Yaşayan Kütüphane" konseptiyle tasarlanan Rami Kütüphanesi, açılışının ardından geçen 2 yılda 6 milyon 44 bin kişiyi ağırladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının restorasyon, renovasyon ve yeniden inşa çalışmaları sonucunda 2 yıl önce hizmete açılan kütüphane, her yaştan çok sayıda kitapseverin uğrak yerlerinden biri oldu.

Rami Kütüphanesi Müdürü Ali Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 13 Ocak 2023'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılan kütüphanede, 2 yıllık süre zarfında milyonlarca kişiyi misafir etiklerini söyledi.

Çelik, ocak itibariyle Rami Kütüphanesinin artık 2 yaşına girdiğini belirterek, "2023 yılında 2,5 milyonun üzerinde ziyaretçimiz olmuştu. 2024 yılında 2 yıllık verilere baktığımızda 6 milyon 44 bin ziyaretçi Rami Kütüphanesi'ne geldi, gördü ziyaret etti ve çeşitli programlarından faydalandı." dedi.

Birçok etkinliğe de ev sahibi olarak kapılarını açtıklarını kaydeden Çelik, "1. Uluslararası Çocuk Kitapları Fuarı'ndan tutun çocuk şenliklerine, bilim şenliklerine, çeşitli atölyelere kadar bir dizi etkinlikler yaptık. Bunların toplam sayısı 5 bin 60 etkinlik. 2024 Ocak ayı itibariyle bu etkinliklere katılan kişi sayısı da 1 milyon 108 sekiz bin olarak gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

"Kütüphane bilgiye erişim konusunda temel bir merkez haline geldi"

Rami Kütüphanesi'nin 250 yıllık tarihi geçmişe sahip olduğunu aktaran Çelik, yakın ve uzak çevreden birçok kişinin kütüphaneye gelerek etkinliklerden faydalandığını, kütüphanenin bilgiye erişim konusunda temel bir merkez haline geldiğini söyledi.

Çelik, Rami Kütüphanesi'nin aynı zamanda sosyal etkileşim ve yaşam merkezi olduğunu da dile getirdi.

Kütüphanenin kültürel ve tarihi dokusuyla öğrencilere, kişisel kariyerlerini bir üst noktaya taşıyacak sınavlara nezih bir ortamda hazırlanma imkanı sunduğunu kaydeden Çelik, buradaki çalışma ortamından faydalanarak hazırlık yapan öğrenci ve ailelerin kendilerine bu imkandan dolayı teşekkür ettiğini ifade etti.

"100'ün üzerinde projeye destek verdik"

Ali Çelik, Rami Kütüphanesi'nin birçok etkinliğe ev sahipliği yapmakla birlikte sosyal projelere de destek verdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Kütüphanemiz açılmış olduğu tarihten bugüne kadar 200 binin üzerinde kitap ödünç verdi. Aynı zamanda bu yıl itibariyle 33 bin üzerinde yeni üyeye sahip olduk. Rami Kütüphanesi aynı zamanda engelsiz bir kütüphane. Özellikle bu bilgiye erişimi eşit şartlarda sağlamak anlamında bizden çeşitli kitapların seslendirilmesi talep edilmekte. Bu yıl itibariyle 600'ün üzerinde talebi karşıladık."

Kütüphane içerisinde bulunan sosyal ve kültürel etkinliklerle topluma fayda sağlamanın yanı sıra kütüphane dışındaki çeşitli projelere de destek verdiklerini kaydeden Çelik, "Okullarda kütüphane kurmaktan tutun, TEKNOFEST'e katılan öğrencilere sponsorluk yapmak noktasında 100'ün üzerinde projeye destek verdik." diye konuştu.

İstanbul'a nefes aldıran bir buluşma alanı olarak tasarlandı

Geçmişi 18. yüzyıl ortalarına kadar uzanan ve tarihi boyunca farklı amaçlarla kullanılan Rami Kışlası, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın restorasyon, renovasyon ve yeniden inşa çalışmaları sonucunda Rami Kütüphanesi olarak hizmete açıldı.

Eyüpsultan ilçesindeki Rami Kışla Caddesi üzerinde bulunan yapı, 36 bin metrekare kapalı, 51 bin metrekare yeşil alanı ve 4 bin 200 kişilik oturma kapasitesiyle "İstanbul'un en büyük kütüphanesi" oldu.

Rami kütüphanesi, bebek, çocuk, gençlik, yetişkin, ihtisas kütüphaneleri, okuma ve ders çalışma salonlarının yanı sıra geniş yeşil alanıyla da İstanbul'a nefes aldıran buluşma alanı olarak tasarlandı.

Otobüs, minibüs ve tramvay gibi toplu taşıma araçlarıyla kolayca ulaşılabilen kütüphanenin hemen yanında da aracıyla gelmek isteyenler için otopark mevcut.

Kapılarını açtığı günden bu yana her yaş grubundan İstanbullunun ilgi gösterdiği yapıda "Genel Eserler", "Felsefe-Psikoloji", "İlahiyat", "Sosyal Bilimler", "Dil Bilimleri", "Bilim ve Teknoloji", Güzel Sanatlar-Eğlence ve Spor", "Edebiyat", "Tarih" ve "Coğrafya" kütüphaneleri bulunuyor.

Ayrıca "Yaşayan Kütüphane" bünyesinde kurulan Şifahane'de, kütüphane envanterine kayıtlı el yazmalarının ve nadir matbu eserlerin onarımları gerçekleştiriliyor.

Söyleşi, seminer, sergi gibi etkinlikler için hazırlanan salonların bulunduğu mekanda, 8 ana kol üzerine yerleşen kütüphaneler ve okuma salonları yer alıyor.

Binlerce kişiyi aynı anda ağırlayabilme kapasitesi bulunan kütüphane, her geçen gün zenginleşen koleksiyonu ve yeşil alanlarıyla da öne çıkıyor.

Kaynak: AA / Şükrü Gündüz - Güncel
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