Selimiye Meydanı'nda 'Ramazan Sokağı' etkinlikleri devam ediyor

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tufan Gündüz ve Türk tasavvuf müziğinin usta ismi Sami Savni Özer, Edirne Valiliğince Selimiye Meydanı'nda düzenlenen "Ramazan Sokağı" etkinlikleri kapsamında vatandaşlarla buluştu.

Gündüz, etkinlik çadırındaki söyleşide "vatan" kavramını tarihsel ve edebi boyutlarıyla ele aldı.

Türk edebiyatının önemli isimleri üzerinden vatan düşüncesinin geçirdiği dönüşümü anlatan Gündüz, Namık Kemal, Yahya Kemal Beyatlı ve Mehmet Akif Ersoy'un eserlerinden örnekler verdi.

Gündüz, özellikle 19. yüzyıldan itibaren "vatan" kavramının toplumsal bilinçte yeni bir anlam kazandığını söyledi.

Konuşmasında 19. yüzyıla uzanan tarihsel bir çerçeve çizen Gündüz, Kırım Savaşı sonrasında Osmanlı Devleti'nde askeri ve toplumsal dönüşümlerin başladığını söyledi.

Gündüz, geçmişte insanların vatan kavramını daha dar bir çerçevede, köy ya da yaşadığı yerle sınırlı olarak algıladığını, zamanla bu anlayışın genişleyerek bugünkü milli bilinç seviyesine ulaştığını dile getirdi.

Türkiye'nin bugün ulaştığı noktayı tarihsel perspektifle değerlendiren Gündüz, geçmişte yaşanan zorlukların milli birlik ve beraberlik bilincinin oluşmasında önemli rol oynadığını ifade etti.

Türk tasavvuf müziği icracısı Sami Savni Özer, tasavvuf musikisinin seçkin eserlerini seslendirdi.

Konserde "Hak Yarattı Alemi", "Demeden mi", "Mail Oldum Bahçesinde", "Göçtü Kervan" ve "Bu Aşk Bir Bahr-i Ummandır" gibi ilahiler icra eden Özer, tasavvuf musikisinin sadece bir müzik türü olmadığını, aynı zamanda bir gönül dili olduğunu ifade ederek, ramazan ayının paylaşma, arınma ve iç muhasebe zamanı olduğuna dikkati çekti.

Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Batuhan Eyyüp Ciğerci programa katılımları için teşekkür ederek Prof. Dr. Gündüz ve Özer'e Edirnekari motifleriyle süslenmiş çerçevede Selimiye Camisi işlemeli tablo armağan etti.