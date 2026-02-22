Haberler

Selimiye Meydanı'nda "Ramazan Sokağı" etkinlikleri devam ediyor

Selimiye Meydanı'nda 'Ramazan Sokağı' etkinlikleri devam ediyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Tufan Gündüz, Edirne'de düzenlenen 'Ramazan Sokağı' etkinliğinde vatan kavramını tarihsel perspektifle ele alırken, ünlü tasavvuf müziği sanatçısı Sami Savni Özer ise konser verdi.

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tufan Gündüz ve Türk tasavvuf müziğinin usta ismi Sami Savni Özer, Edirne Valiliğince Selimiye Meydanı'nda düzenlenen "Ramazan Sokağı" etkinlikleri kapsamında vatandaşlarla buluştu.

Gündüz, etkinlik çadırındaki söyleşide "vatan" kavramını tarihsel ve edebi boyutlarıyla ele aldı.

Türk edebiyatının önemli isimleri üzerinden vatan düşüncesinin geçirdiği dönüşümü anlatan Gündüz, Namık Kemal, Yahya Kemal Beyatlı ve Mehmet Akif Ersoy'un eserlerinden örnekler verdi.

Gündüz, özellikle 19. yüzyıldan itibaren "vatan" kavramının toplumsal bilinçte yeni bir anlam kazandığını söyledi.

Konuşmasında 19. yüzyıla uzanan tarihsel bir çerçeve çizen Gündüz, Kırım Savaşı sonrasında Osmanlı Devleti'nde askeri ve toplumsal dönüşümlerin başladığını söyledi.

Gündüz, geçmişte insanların vatan kavramını daha dar bir çerçevede, köy ya da yaşadığı yerle sınırlı olarak algıladığını, zamanla bu anlayışın genişleyerek bugünkü milli bilinç seviyesine ulaştığını dile getirdi.

Türkiye'nin bugün ulaştığı noktayı tarihsel perspektifle değerlendiren Gündüz, geçmişte yaşanan zorlukların milli birlik ve beraberlik bilincinin oluşmasında önemli rol oynadığını ifade etti.

Türk tasavvuf müziği icracısı Sami Savni Özer, tasavvuf musikisinin seçkin eserlerini seslendirdi.

Konserde "Hak Yarattı Alemi", "Demeden mi", "Mail Oldum Bahçesinde", "Göçtü Kervan" ve "Bu Aşk Bir Bahr-i Ummandır" gibi ilahiler icra eden Özer, tasavvuf musikisinin sadece bir müzik türü olmadığını, aynı zamanda bir gönül dili olduğunu ifade ederek, ramazan ayının paylaşma, arınma ve iç muhasebe zamanı olduğuna dikkati çekti.

Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Batuhan Eyyüp Ciğerci programa katılımları için teşekkür ederek Prof. Dr. Gündüz ve Özer'e Edirnekari motifleriyle süslenmiş çerçevede Selimiye Camisi işlemeli tablo armağan etti.

Kaynak: AA / Volkan Uygur
Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! İlk işgal komşu ülkeye

Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! İlk işgal komşu ülkeye
Fiyatı uçan altını tahtından etti! Talep patladı, resmen yok satıyor

Yakında altını tahtından edecek! Talep patladı, resmen yok satıyor
Galatasaray'ın iptal edilen golünü sordular! Bakın Karaoğlan ne yanıt verdi

Galatasaray'ın iptal edilen golünü sordular! Bakın ne yanıt verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mafya liderinin oğlunu kaçırıp 10 milyon dolar istediler

Mafya liderinin oğlunu kaçırıp bu videoyu yayınladılar
Aleyna Tilki'nin annesi, 3 günde paraya doydu

Annesinin sadece 3 günde kazandığı para, öyle böyle değil
Kendi kullandığı aracın altında kaldı: Türk sineması gibi

Film değil gerçek! Şoför koltuğunda oturduğu aracın altında kaldı
Tarih netleşti! Araç sahiplerine anahtar bıraktıracak zam geliyor

Tarih netleşti! Araç sahiplerine anahtar bıraktıracak zam geliyor
Mafya liderinin oğlunu kaçırıp 10 milyon dolar istediler

Mafya liderinin oğlunu kaçırıp bu videoyu yayınladılar
'Mavi poşet' detayı vahşeti aydınlattı

"Mavi poşet" detayı vahşeti aydınlattı
Tercihini Türkiye'den yana kullandı, ülkesinde ortalık ayağa kalktı

Tercihini Türkiye'den yana kullandı, ülkesinde ortalık ayağa kalktı