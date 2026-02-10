Haberler

Büyükşehir ile ilçe belediye zabıtaları ramazan ayı öncesi koordinasyon toplantısı yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de, Ramazan ayı öncesi dilenciliğin önlenmesi ve vatandaşların sağlığının korunması için zabıta müdürlükleri arasında koordinasyon toplantısı düzenlendi. Ekiplerin, dilencilik faaliyetlerinin artış göstermesi nedeniyle 7 gün 24 saat denetim yapacağı belirtildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı koordinesinde, Kocasinan, Melikgazi ve Talas belediyeleri zabıta müdürlüklerinin de katılımıyla yaklaşan ramazan ayı öncesi koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Daire Başkanlığı'nda gerçekleşen toplantıda, kent genelinde vatandaşların huzuru açısından ana arterler, kavşaklar ve meydanlarda dilenciliğin önlenmesi açısından koordineli çalışılması hususunda kararlar alındı.

Yaklaşan ramazan ayı dolayısıyla artış olması muhtemel dilencilik faaliyetleri sebebiyle de ekiplerin 7 gün 24 saat esasına uygun olarak denetimler gerçekleştirmesi planlandı.

Ayrıca ramazan ayı öncesi ve içerisinde vatandaşların yoğun bir şekilde alışveriş yaptığı marketler, fırınlar ve yeme içme yerleri gibi iş yerlerinde de yine Büyükşehir Belediyesi koordinesinde denetimler yapılması, halkın sağlığını koruyucu tedbirler alınması yönünde kararlar alındı.

Toplantıya, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Kayacık, Zabıta Şube Müdürü Ahmet Teke, Melikgazi Belediyesi Zabıta Müdürü Sezai Yılmaz, Kocasinan Belediyesi Zabıta Müdürü Şaban Yakupoğlu ve Talas Belediyesi Zabıta Müdürü Hacı Ahmet Tekkaş katıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
Ermenistan'dan kritik hamle: ABD'den 11 milyon dolara İHA aldılar

Aliyev'i küplere bindirecek alışveriş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

O manşeti boşuna atmamışlar! Ünlü derginin sahibi fena ifşa oldu

O manşeti boşuna atmamışlar! Ünlü derginin sahibi fena ifşa oldu
Yılmaz Güney tepkisi çok konuşulmuştu! Savcı Yavuz Engin'in görev yeri değiştirildi, askere gidiyor

Yılmaz Güney tepkisi çok konuşulmuştu! Görev yeri değişti
İstanbul'a 4. kar yağışı geliyor! Tarih verildi

4. kar yağışı geliyor! Tarih verildi
Olay görüntü! Trump'ı sus pus eden soru, bakanı gülme krizine soktu

Olay görüntü! Trump'ı sus pus eden soru, bakanı gülme krizine soktu
O manşeti boşuna atmamışlar! Ünlü derginin sahibi fena ifşa oldu

O manşeti boşuna atmamışlar! Ünlü derginin sahibi fena ifşa oldu
İrfan Can Kahveci'ye büyük şok! Fener'den gittiğinden beri yüzü gülmedi

Yüzü gülmüyor! Fener'den gittiğine bin pişman oldu
2 çocuk annesi kadının feci ölümü

2 çocuk annesi kadının feci ölümü