Ramazan Doğru'ya Orman Genel Müdürü'nden Yeni Tanker Hediye

Ramazan Doğru'ya Orman Genel Müdürü'nden Yeni Tanker Hediye
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Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki orman yangınına destek olmak için traktörle su taşıyan çiftçi Ramazan Doğru'ya, lastiği patlamasına rağmen bölgeye ulaşmasından dolayı Orman Genel Müdürü tarafından yeni bir tanker hediye edildi. Doğru, tankeri köy halkının kullanımına sunmak üzere muhtarlığa teslim edeceğini belirtti.

BURSA'nın Orhaneli ve Harmancık ilçelerindeki orman yangınıyla ilgili söndürme çalışmalarına destek olmak üzere yola çıkan ve traktörüne bağladığı tankerin lastiğinin patlamasına rağmen bölgeye ulaşan çiftçi Ramazan Doğru'ya (64), Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey tarafından yeni tanker hediye edildi. Doğru, hediye tankeri köy halkının kullanması için muhtarlığa verilmek üzere kabul etti.

Orhaneli ilçesi Harmancık yolu Meyran mevkisinde 26 Temmuz günü saat 16.00 sıralarında çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Aynı gece büyük oranda kontrol altına alındıktan sonra, ertesi gün yeniden canlanan alevler geniş bir alana yayıldı. Yangının ardından Orhaneli, Büyükorhan ve Harmancık'ta yaşayan çiftçiler, traktörlerinin arkasına bağladıkları tankerlerle bölgedeki ekiplere su takviyesi yaptı. Bursa'nın ilçesine bağlı kırsal Başak Mahallesi'nde çiftçilik yapan Ramazan Doğru'da Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarına yardımcı olmak üzere yola çıktı. Harmancık'taki orman yangınına arkasına su tankeri bağlı traktörü ile giden Ramazan Doğru, tankerinin sağ arka lastiğinin patlamasına rağmen bölgeye ulaştı. O anlar, bir başka sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

ORMAN GENEL MÜDÜRÜ TANKER HEDİYE ETTİ

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya ve Bursa Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan, Ramazan Doğru'yu ziyaret etti. Örnek davranışı için kendisine teşekkür eden Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Doğru'ya tanker hediye etti.

Tankeri mahallesindeki ihtiyaçları için kullanılmak üzere kabul eden Ramazan Doğru, "Bu tankeri mahalleli olarak ortaklaşa kullanırız. Ben bunu muhtarım adına alıyorum. Yani bunu bizim köy muhtarına teslim edeceğim. Sorumluluk onda olacak yani. Sağ olun, Allah razı olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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