Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla İstanbul-İzmir Otoyolu'nda hareketlilik sürüyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla İstanbul-İzmir Otoyolu'nda başlayan hareketlilik sürüyor.

Marmara Bölgesi'nin güneyi ve Ege Bölgesi'nden İstanbul ve çevre illere araçlarıyla hareket eden tatilciler otoyolda hareketlilik oluşturuyor.

Osmangazi Köprüsü'ne gidişte otoyolun Yalova ve Bursa'daki güzergahlarında zaman zaman yoğunluk artarken Batı gişelerinde araç kuyruğu gözleniyor.

İstanbul'a doğru seyreden araçlar nedeniyle otoyoldaki diğer gişelerde de kalabalık oluşuyor.

Tatilde köprü, otoyol ve kara yollarında olumsuzluk yaşanmaması için güvenlik önlemlerini artıran trafik ekipleri, sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunuyor.

Kaynak: AA / Güncel

Osmangazi Köprüsü Marmara Bölgesi Ramazan Bayramı İstanbul Yalova trafik Bursa İzmir Ege Güvenlik Trafik Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 13 Nisan GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 13 Nisan Cumartesi 2024? Survivor kim kazandı? 13 Nisan Cumartesi Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? Survivor CANLI izle! 13 Nisan Cumartesi TV8 Survivor HD izleme linki! Korkma Ben Yanındayım CANLI İZLE! Korkma Ben Yanındayım 5. bölüm canlı izleme linki! Güldür Güldür Show CANLI izle! SHOW TV Güldür Güldür Show yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Güldür Güldür Show yeni fragmanı yayınlandı mı? Hayalimdeki Düğün filmi konusu ne, oyuncuları kim? Hayalimdeki Düğün özeti! Kardeşlerim CANLI İZLE! Kardeşlerim 13 Nisan Cumartesi 124. yeni bölüm ATV FULL İZLE! Gönül Dağı CANLI izle! TRT 1 Gönül Dağı 135. yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Gönül Dağı yeni fragmanı yayınlandı mı? 13 Nisan 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 13 Nisan2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 13 Nisan Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 13 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi! 13 Nisan Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Ankaragücü - Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ankaragücü - Gaziantep FK maçı CANLI İZLE! Boluspor - Ümraniyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Boluspor - Ümraniyespor CANLI İZLE! Nuri Alço'nun sağlık durumu nasıl? Nuri Alço hastalığı ne, neden hastanede?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title